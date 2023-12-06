Германия, Украина и США. Стало известно, в какие страны уехали омичи в этом году

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Аналитики Омскстата опубликовали информацию о том, какие страны жители региона предпочитают при переезде. С января по сентябрь 2023 года Омскую область покинули 15,7 тыс человек, из которых 2,3 тыс — уехали жить за границу.
Одной из самых привлекательных стран стал Казахстан. С начала 2023 года в соседнее государство уехали 1,3 тыс жителей Омской области. Одновременно с этим в обратном направлении, в Сибирь из Республики, отправились 1,4 тыс человек. Данные аналитиков свидетельствуют о том, что из Казахстана больше приезжают в Омскую область, чем уезжают туда.
Многие стремятся в Германию. Так, в период с января по сентябрь 2023 года собрали все вещи и уехали туда 192 омича. Вместе с тем из немецкой культуры в сибирский город выбрались 176 человек.
Также популярной страной в качестве постоянного места жительства выбирают Таджикистан. За девять месяцев этого года туда уехали 157 жителей Омской области. Стоит отметить, что на этом направлении похожая ситуация, как с Казахстаном. Ведь из страны Центральной Азии приезжают в регион намного больше людей. Например, с января по сентябрь в Омскую область приехали 256 человек из Таджикистана.
При этом есть и те, кто отправился дальше. Например, по 11 человек уехали в Китай и Израиль, 17 омичей теперь живут в США, шесть человек предпочли сибирским холодам Италию. Довольно много людей переехало на Украину — 65 сибиряков.
К слову, в 2022 году ситуация с международной миграцией была несколько иная. На фоне объявление СВО Омскую область покинули 5,7 тыс человек. Чаще всего отправлялись в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Германию.