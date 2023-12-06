Германия, Украина и США. Стало известно, в какие страны уехали омичи в этом году

Одной из самых привлекательных стран стал Казахстан. С начала 2023 года в соседнее государство уехали 1,3 тыс жителей Омской области. Одновременно с этим в обратном направлении, в Сибирь из Республики, отправились 1,4 тыс человек. Данные аналитиков свидетельствуют о том, что из Казахстана больше приезжают в Омскую область, чем уезжают туда.