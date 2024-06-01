gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

День защиты детей

Выбрать дату
1 июня
Виталий Хоценко и мэр Омска Шелест поучаствовали в открытии парка «Вокруг света»
Как отметил Виталий Хоценко, в Омской области появилось еще одно «яркое» место.
1 июня, 12:56
Авто-аншлаг. Праздник в парке «Зеленый остров» стал причиной огромной пробки в Омске
1 июня, 10:29
31 мая
В честь Дня защиты детей на омской телебашне включат праздничную подсветку
Завтра, 1 июня, омская телебашня будет украшена шариками и детскими ладошками на фоне солнечного неба.
31 мая, 13:56
28 мая
Квесты и концерты: куда сходить с ребенком 1 июня в Омске
В ближайшую субботу отмечается Международный День защиты детей. Куда сходить 1 июня в Омске? Подробности — в материале Города55.
28 мая, 12:28

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика