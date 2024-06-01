Авто-аншлаг. Праздник в парке «Зеленый остров» стал причиной огромной пробки в Омске

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
День защиты детей — популярная дата для массовых праздников и народных гуляний. В Омске эпицентром притяжения горожан сегодня стал «Зеленый остров» и парк «Вокруг света», где праздничная программа стартовала еще в 11:00.
Однако повышенный интерес омичей к праздничной программе неизбежно сказался и на дорожной обстановке в районе: улица Красный путь представляет собой один большой затор, растянувшийся на несколько километров.
По информации корреспондента Города55, оказавшегося в районе «Городка водников», уже несколько часов наблюдается скопление автомобилей и пешеходов — остановки общественного транспорта заполнены людьми, а добраться до пункта назначения не представляется возможным.
Кроме того, омичи пожаловались на невозможность добраться до дома: соответствующее сообщение было обнаружено в Telegram-чате обсуждения депутата Госдумы ФС РФ от Омской области Оксаны Фадиной. Как отмечается в сообщении, сотрудники ГАИ не пропускают жителей «Серебрянного берега» к домам, поскольку из-за праздника в парке перекрыты все выезды и въезды. Кроме того, по словам местной жительницы, поворот на светофоре тоже запрещен, а из-за этого даже нет возможности предъявить сотрудникам ведомства документы, подтверждающие прописку в «Серебряном береге».