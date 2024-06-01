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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

иллюстрация

Авто-аншлаг. Праздник в парке «Зеленый остров» стал причиной огромной пробки в Омске

1 июня 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Из-за праздника на «Зеленом острове» в Омске образовались огромные заторы

По данным сервиса «Яндекс.Карты», проезд по Красному пути затруднен, а заторы «растянулись» от Метромоста до Аграрного университета.

День защиты детей — популярная дата для массовых праздников и народных гуляний. В Омске эпицентром притяжения горожан сегодня стал «Зеленый остров» и парк «Вокруг света», где праздничная программа стартовала еще в 11:00.

Однако повышенный интерес омичей к праздничной программе неизбежно сказался и на дорожной обстановке в районе: улица Красный путь представляет собой один большой затор, растянувшийся на несколько километров.

Красный путь действительно «красный» — из-за заторовКрасный путь действительно «красный» — из-за заторов
Красный путь действительно «красный» — из-за заторов
Фото: Яндекс.Карты

По информации корреспондента Города55, оказавшегося в районе «Городка водников», уже несколько часов наблюдается скопление автомобилей и пешеходов — остановки общественного транспорта заполнены людьми, а добраться до пункта назначения не представляется возможным.

Обстановка в районе «Городка водников»Обстановка в районе «Городка водников»
Обстановка в районе "Городка водников" Обстановка в районе "Городка водников"
Обстановка в районе «Городка водников»
Фото: Город55

Кроме того, омичи пожаловались на невозможность добраться до дома: соответствующее сообщение было обнаружено в Telegram-чате обсуждения депутата Госдумы ФС РФ от Омской области Оксаны Фадиной. Как отмечается в сообщении, сотрудники ГАИ не пропускают жителей «Серебрянного берега» к домам, поскольку из-за праздника в парке перекрыты все выезды и въезды. Кроме того, по словам местной жительницы, поворот на светофоре тоже запрещен, а из-за этого даже нет возможности предъявить сотрудникам ведомства документы, подтверждающие прописку в «Серебряном береге».

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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Новости#Зеленый остров#День защиты детей#ГАИ#Пробка#Красный Путь#Затор
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