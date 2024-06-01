Авто-аншлаг. Праздник в парке «Зеленый остров» стал причиной огромной пробки в Омске

Кроме того, омичи пожаловались на невозможность добраться до дома: соответствующее сообщение было обнаружено в Telegram-чате обсуждения депутата Госдумы ФС РФ от Омской области Оксаны Фадиной. Как отмечается в сообщении, сотрудники ГАИ не пропускают жителей «Серебрянного берега» к домам, поскольку из-за праздника в парке перекрыты все выезды и въезды. Кроме того, по словам местной жительницы, поворот на светофоре тоже запрещен, а из-за этого даже нет возможности предъявить сотрудникам ведомства документы, подтверждающие прописку в «Серебряном береге».