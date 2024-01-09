Семимесячная девочка умерла в поезде на глазах у матери при возвращении в Омск

Женщина с детьми направлялась в Омск поездом «Москва-Чита». Во время поездки всем четверым стало плохо — у них поднялась температура. На станции Кунгур в Пермском крае к поезду вызвали медиков. К тому моменту младшая девочка уже потеряла сознание. Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла.