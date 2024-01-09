Семимесячная девочка умерла в поезде на глазах у матери при возвращении в Омск

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Женщина с детьми направлялась в Омск поездом «Москва-Чита». Во время поездки всем четверым стало плохо — у них поднялась температура. На станции Кунгур в Пермском крае к поезду вызвали медиков. К тому моменту младшая девочка уже потеряла сознание. Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла.
Сообщается, что у мамы с двумя другими детьми наблюдались аналогичные признаки ОРВИ, но их состояние не было таким тяжелым. Женщину и детей госпитализировали в детское отделение Центральной городской больницы Кунгура.
После гибели ребенка поезд остановили в Екатеринбурге. К вокзалу пригнали машины скорой помощи, а сами вагоны обработали, чтобы уничтожить вирус.
Полиция начала проверку.
По данным издания «Новый день», пассажиров поезда проверили на коронавирус, но все тесты оказались отрицательными. Медики предполагают, что среди пассажиров мог распространиться вирус гриппа А.
Ранее более 100 детей сняли с поезда «Тюмень-Адлер» и отправили в больницу в Саратове. Дети возвращались из лагеря через Саратовскую область, в дороге у одного из них поднялась температура.