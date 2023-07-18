В Омске бездомный снял с пьяного мужчины золотую цепочку за 300 тысяч рублей

37-летнего подозреваемого задержали на проспекте Мира. Свою вину он отрицать не стал. Ранее бездомный уже был судим за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В настоящее время следователи завели на подозреваемого уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 6 лет колонии. На время следствия фигуранта дела заключили под стражу.



