В Омске бездомный снял с пьяного мужчины золотую цепочку за 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В полицию Омска обратился 54-летний житель Советского округа с заявлением о хищении золотой цепочки стоимостью 300 тысяч рублей. Он рассказал, что не помнит, каким образом лишился ювелирного украшения, так как был пьян. Оперативникам мужчина сообщил, что присел отдохнуть на лавочке на улице Пригородной, чтобы прийти в себя после изрядной дозы алкоголя.
Полицейские просмотрели запись с камер видеонаблюдения и увидели, что к потерпевшему на лавочке подходил мужчина без определенного места жительства. Бездомный воспользовался беспомощным состоянием омича, снял цепочку и сдал в ближайший ломбард за 3 тысячи рублей. Деньги он потратил на алкоголь.
37-летнего подозреваемого задержали на проспекте Мира. Свою вину он отрицать не стал. Ранее бездомный уже был судим за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В настоящее время следователи завели на подозреваемого уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 6 лет колонии. На время следствия фигуранта дела заключили под стражу.