В подмосковной Балашихе прогремел взрыв в многоэтажке

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В подмосковной Балашихе сегодня, 20 сентября, прогремел взрыв в многоэтажном доме. Подробности рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
«Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — сообщил Воробьев.
По предварительным данным, одного из пострадавших достали из квартиры на первом этаже, сообщает издание «Новые известия». Его передали медикам.
В настоящее время спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди.