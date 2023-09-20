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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В подмосковной Балашихе прогремел взрыв в многоэтажке

В подмосковной Балашихе прогремел взрыв в многоэтажке

20 сентября 2023, 06:28
Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области
По предварительным данным, повреждено не менее 10 квартир.

В подмосковной Балашихе сегодня, 20 сентября, прогремел взрыв в многоэтажном доме. Подробности рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — сообщил Воробьев.

По предварительным данным, одного из пострадавших достали из квартиры на первом этаже, сообщает издание «Новые известия». Его передали медикам.

В настоящее время спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди.

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#Происшествия#Пострадавшие#Взрыв#Газ#Губернатор#Спасатели#Балашиха#Жилой дом#Евгений Игишев
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