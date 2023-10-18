Омский «Авангард» упустил преимущество в 2 шайбы и бездарно проиграл «Витязю»

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
Сегодня на льду Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина омский «Авангард» встречался с «Витязем». Матч закончился уверенной победой последних со счетом 5:2.
Первый период начался вполне комфортно для «ястребов», — на 6-й минуте Денис Венгрыжановский попадает в штангу, шайба падает за вратаря, где 15-й номер омичей проталкивает ее в ворота.
На 14-й минуте встречи на льду у «Витязя» засветилось 6 полевых игроков, за что последовало удаление. Большинство у «Авангарда» реализовал Валентин Пьянов после передач Райана Спунера и Владимира Ткачева. При счете 2:0 команды ушли на первый перерыв.
Во второй двадцатиминутке «ястребы, что называется, „поплыли“. Все началось с курьезного гола на 25-й минуте матча, когда после броска Джереми Роя, шайба угодила в рукоятку клюшки Ильи Проскурякова и упала за ленточку ворот. Буквально следом „Витязь“ вновь проштрафился, — за подножку присел Станислав Яровой. В большинстве омичи допустили ошибку, хозяева убежали в контратаку, Рой оформил дубль и сравнял счет.
Через 2 минуты Дерек Барак выводит «Витязь» вперед, а на 33-й минуте встречи Скотт Уилсон удваивает преимущество подмосковной команды. Отметим, что после третьей шайбы в ворота «Авангарда» встал Андрей Мишуров.
Точка в этом матче была поставлена за 4 с небольшим минуты до финальной сирены, — Барак, как и Рой, отметился в этой игре двумя забитыми шайбами.
Добавим, что сегодня на тренерском мостике у «Витязей» можно было увидеть сразу двух бывших тренеров из системы «Авангарда», — Дмитрий Рябыкина, который стоял у руля «ястребов» в начале прошлого сезона, и Алексея Бондарева, который расторг контракт с «Омскими крыльями» буквально на днях.