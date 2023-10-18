Омский «Авангард» упустил преимущество в 2 шайбы и бездарно проиграл «Витязю»

Во второй двадцатиминутке «ястребы, что называется, „поплыли“. Все началось с курьезного гола на 25-й минуте матча, когда после броска Джереми Роя, шайба угодила в рукоятку клюшки Ильи Проскурякова и упала за ленточку ворот. Буквально следом „Витязь“ вновь проштрафился, — за подножку присел Станислав Яровой. В большинстве омичи допустили ошибку, хозяева убежали в контратаку, Рой оформил дубль и сравнял счет.