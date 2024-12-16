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Posted 16 декабря, 13:31

Published 16 декабря, 13:31

Modified 16 декабря, 13:35

Updated 16 декабря, 13:35

Омск стал лидером топа самых холодных городов-миллионников

Омск стал лидером топа самых холодных городов-миллионников

16 декабря 2024, 13:31
Фото: 1MI.
Первую строчку Омск разделил с Новосибирском, Красноярском, Пермью и Челябинском.

Аналитики «Яндекс Погоды» выяснили, какие российские города-миллионники были самыми холодными в 2024 году. Перове место в списке поделили Новосибирск, Красноярск, Омск, Пермь и Челябинск, где температура «по ощущениям» опускалась до -36 градусов.

Самыми теплыми миллионниками же стали Краснодар с -16 градусами, Ростов-на-Дону, в котором температура воздуха «по ощущениям» опускалась до -22 градусов, Волгоград (-28) и Воронеж (-29). Столица заняла пятую строчку с отметкой -29 градусов.

Напомним, что в этом году жителей Омской области ждут теплые новогодние праздники. Начиная с 3 января температура воздуха будет подниматься до 0… -1 градуса, такая погода продержится до 6 января, также в эти дни обещают дождь.

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#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Россия#Новости#Опасная погода#Холод#Аномальный холод#Холода
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