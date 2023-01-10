Аномальный холод. Омичи пережили самую суровую ночь с начала зимы

В пресс-службе Обь-Иртышского УГМС сообщили, что прошлая ночь стала самой холодной с начала зимы.
«Усиление мороза наблюдалось на всей территории Омской области. Сегодняшняя ночь претендует стать самой морозной. Температура воздуха повсеместно зафиксирована ниже -30», — прокомментировала начальница ФГБУ Наталия Криворучко.
В самом Омске было -31.7, а на территории аэропорта им. Карбышева -33 градуса. Самый теплый день 10 января с температурой воздуха +2,6 был в 1999 году. А самый страшный холод в -43,3 градуса фиксировали в городе в 1923 году.
Сегодня же самым холодным местом в области стал Саргатский район, где температура воздуха падала до -35. Лишь на 1 градус теплее было в Исилькуле, Калачинске, Павлоградке, Черлаке, Одесском, Любимовке и Большеречье.
По северу региона было -31. Такую температуру фиксировали в Усть-Ишиме, Тевризе и Больших Уках.
В большинстве районов области шел небольшой снег, на дорогах вился поземок и образовывался снежный накат, наблюдалась гололедица. Пока аномально-холодная погода на территории Омской области сохранится.
Напомним, сегодня губернатор ввел в регионе режим повышенной готовности из-за суровых холодов.