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Аномальный холод. Омичи пережили самую суровую ночь с начала зимы

Сегодня, 08:47
Фото: Город55
иллюстрация

Сегодняшняя ночь рискует стать самой холодной за зиму в Омской области

За минувшую ночь температура в Омской области нигде не поднималась выше -30 градусов.

В пресс-службе Обь-Иртышского УГМС сообщили, что прошлая ночь стала самой холодной с начала зимы.

«Усиление мороза наблюдалось на всей территории Омской области. Сегодняшняя ночь претендует стать самой морозной. Температура воздуха повсеместно зафиксирована ниже -30», — прокомментировала начальница ФГБУ Наталия Криворучко.

В самом Омске было -31.7, а на территории аэропорта им. Карбышева -33 градуса. Самый теплый день 10 января с температурой воздуха +2,6 был в 1999 году. А самый страшный холод в -43,3 градуса фиксировали в городе в 1923 году.

Сегодня же самым холодным местом в области стал Саргатский район, где температура воздуха падала до -35. Лишь на 1 градус теплее было в Исилькуле, Калачинске, Павлоградке, Черлаке, Одесском, Любимовке и Большеречье.

По северу региона было -31. Такую температуру фиксировали в Усть-Ишиме, Тевризе и Больших Уках.

В большинстве районов области шел небольшой снег, на дорогах вился поземок и образовывался снежный накат, наблюдалась гололедица. Пока аномально-холодная погода на территории Омской области сохранится.

Напомним, сегодня губернатор ввел в регионе режим повышенной готовности из-за суровых холодов.

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов
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#Дарья Зыкова#Омск#Погода#Статистика#Новости#Омская область#УГМС#Мороз#Аномальный холод
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