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Омичи пожаловались на отсутствие обогрева в транспорте

Сегодня, 09:32
Фото: Город55
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Жителей Омска обеспокоили замерзшие напрочь окна в автобусах и троллейбусах, а также некомфортная температура в салоне.

Омичи обратились в редакцию Города55 с жалобами на холод в транспорте и сплошь замерзшие окна и двери.

«Ладно пассажир, он не весь день там катается, а кондукторы в снегурочек так превратиться могут. Когда нормально обогрев работает, стекла не во льду, ездила в эти дни и в теплом транспорте,» — прокомментировала омичка свою поездку в автобусе № 109.
предоставлено Городу55

Другая жительница Омска рассказала, что из-за мороза в троллейбусе № 4 открывали только среднюю дверь для посадки и высадки пассажиров, и признала, что такая мера выглядит даже неплохо, учитывая холод.

Город55 обратился в администрацию Омска, чтобы уточнить, проводятся ли обещанные рейды с проверками температурного режима в салонах, а также выяснить, насколько нормальна ситуация с обмерзанием стекол в новом автобусе.

«Из-за аномальных морозов, установившихся в регионе с началом рабочей недели, департамент транспорта администрации Омска уделяет особое внимание вопросам соблюдения графиков движения, выпуска в линию подвижного состава и его техническому состоянию, в том числе исправности систем отопления. Выход в линию технически неисправного транспорта, не обеспечивающего безопасность пассажирских перевозок, невозможен», — заверили в администрации. Также в мэрии пояснили: «Замерзание дверей и окон транспорта — естественный физический процесс. Возникающий из-за того, что раз в 2-3 минуты в салонах открываются двери и температура сравнивается с температурой на улице», — сообщили Городу55.


Напомним, что в начале декабря 2022 года департамент транспорта анонсировал внеплановые проверки транспорта. Дополнительный контроль призван выявлять салоны с некачественным отоплением и несоблюдение графика движения городского транспорта. В мэрии по поводу этих мер сообщили, что рейды включены в план мероприятий департамента транспорта на первый квартал текущего года.

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Погода#Городской транспорт#Ухудшение погоды#Аномальный холод#Мэрия#Жалобы
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