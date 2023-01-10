Омичи пожаловались на отсутствие обогрева в транспорте



Напомним, что в начале декабря 2022 года департамент транспорта анонсировал внеплановые проверки транспорта. Дополнительный контроль призван выявлять салоны с некачественным отоплением и несоблюдение графика движения городского транспорта. В мэрии по поводу этих мер сообщили, что рейды включены в план мероприятий департамента транспорта на первый квартал текущего года.