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Медиапроект об Омске завоевал серебряную награду международной видеопремии

Медиапроект об Омске завоевал серебряную награду международной видеопремии

19 декабря 2023, 07:34
Фото: Город55
«Омск — в самое сердце» рассказывает об омской архитектуре, музыке, промышленности, культурных традициях, высоких технологиях, спортивных достижениях и многом другом.

Проект «Омск — в самое сердце» получил серебряную награду международной видеопремии Tagline Award. Это крупнейшая digital-премия в Европе, которую вручают за разработку цифровых сервисов, сложные IT и ecommerce-решения.

Медиапроект «Омск — в самое сердце» выпустила российская лаборатория Gigarama в 2022 году к 200-летию Омской области при поддержке регионального правительства и компании «Газпром нефть». В нем омичи рассказывают о региональной архитектуре, музыке, промышленности, культурных традициях, высоких технологиях, спортивных достижениях и многом другом. Всего в проекте 12 видеоисторий, которые дополняют познавательные факты об Омске.

В 2023 году проект дополнили. Авторы выпустили гид «Добро пожаловать в Омск». В него вошли путеводитель по ключевым достопримечательностям города и чек-лист для туристов с рекомендациями по развлечениям и сибирским сувенирам.

Ранее Город55 рассказывал, что проект «Омск — в самое сердце» вошел в шорт-лист главной российской премии в области видеопроектов Red Apple.

Медиапроект об Омске вошел в шорт-лист престижной премии Red Apple
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#Общество#Музыка#Омск#Туристы#Газпром нефть#Развлечения#Промышленность#Архитектура#Шорт-лист#200-летие Омской области#Евгений Игишев#Высокие технологии#2022 год
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