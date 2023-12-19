Медиапроект об Омске завоевал серебряную награду международной видеопремии

Медиапроект «Омск — в самое сердце» выпустила российская лаборатория Gigarama в 2022 году к 200-летию Омской области при поддержке регионального правительства и компании «Газпром нефть». В нем омичи рассказывают о региональной архитектуре, музыке, промышленности, культурных традициях, высоких технологиях, спортивных достижениях и многом другом. Всего в проекте 12 видеоисторий, которые дополняют познавательные факты об Омске.