Медиапроект об Омске завоевал серебряную награду международной видеопремии

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Проект «Омск — в самое сердце» получил серебряную награду международной видеопремии Tagline Award. Это крупнейшая digital-премия в Европе, которую вручают за разработку цифровых сервисов, сложные IT и ecommerce-решения.
Медиапроект «Омск — в самое сердце» выпустила российская лаборатория Gigarama в 2022 году к 200-летию Омской области при поддержке регионального правительства и компании «Газпром нефть». В нем омичи рассказывают о региональной архитектуре, музыке, промышленности, культурных традициях, высоких технологиях, спортивных достижениях и многом другом. Всего в проекте 12 видеоисторий, которые дополняют познавательные факты об Омске.
В 2023 году проект дополнили. Авторы выпустили гид «Добро пожаловать в Омск». В него вошли путеводитель по ключевым достопримечательностям города и чек-лист для туристов с рекомендациями по развлечениям и сибирским сувенирам.
Ранее Город55 рассказывал, что проект «Омск — в самое сердце» вошел в шорт-лист главной российской премии в области видеопроектов Red Apple.