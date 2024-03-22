От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей

Согласно опубликованной информации на сайте мэрии, в прошлом году руководитель ДОЛ «Иртышские зори» получал самую маленькую зарплату — 65 тысяч рублей в месяц. В настоящее время лагерь возглавляет Олег Ассенгеймер, а до 20 июня 2023 года его директором был Дмитрий Доруга. При этом его заместитель получает 73 тысячи рублей.