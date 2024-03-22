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иллюстрация

От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей

22 марта 2024, 03:07
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, сколько зарабатывают руководители детских лагерей в Омске

Два года подряд лидирующее место занимает директор детского оздоровительного лагеря «Дружные ребята».

Согласно опубликованной информации на сайте мэрии, в прошлом году руководитель ДОЛ «Иртышские зори» получал самую маленькую зарплату — 65 тысяч рублей в месяц. В настоящее время лагерь возглавляет Олег Ассенгеймер, а до 20 июня 2023 года его директором был Дмитрий Доруга. При этом его заместитель получает 73 тысячи рублей.

Первое место занимает директор детского оздоровительного лагеря «Дружные ребята» Сергей Метелев. Его ежемесячная зарплата в среднем составляла 140 тысяч рублей. Предыдущий руководитель лагеря также занимал лидирующие позиции по зарплате в 2022 году, его средний заработок составлял 103 тысячи рублей.

Второе место досталось руководителю ДОЛ «Лесная поляна» Дмитрию Емельянову. Его ежемесячная зарплата составляет 96 тысяч рублей. На третьем месте — Ольга Акишкина, директор ДОЛ «Юбилейный», со средней зарплатой 81 тысяча рублей в месяц. Четвертое место заняла Ольга Меркулова, директор ДОЛ имени Ю. А. Гагарина, со средней зарплатой 76 тысяч рублей в месяц.

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