От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Согласно опубликованной информации на сайте мэрии, в прошлом году руководитель ДОЛ «Иртышские зори» получал самую маленькую зарплату — 65 тысяч рублей в месяц. В настоящее время лагерь возглавляет Олег Ассенгеймер, а до 20 июня 2023 года его директором был Дмитрий Доруга. При этом его заместитель получает 73 тысячи рублей.
Первое место занимает директор детского оздоровительного лагеря «Дружные ребята» Сергей Метелев. Его ежемесячная зарплата в среднем составляла 140 тысяч рублей. Предыдущий руководитель лагеря также занимал лидирующие позиции по зарплате в 2022 году, его средний заработок составлял 103 тысячи рублей.
Второе место досталось руководителю ДОЛ «Лесная поляна» Дмитрию Емельянову. Его ежемесячная зарплата составляет 96 тысяч рублей. На третьем месте — Ольга Акишкина, директор ДОЛ «Юбилейный», со средней зарплатой 81 тысяча рублей в месяц. Четвертое место заняла Ольга Меркулова, директор ДОЛ имени Ю. А. Гагарина, со средней зарплатой 76 тысяч рублей в месяц.