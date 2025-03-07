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Posted 7 марта, 11:46

Published 7 марта, 11:46

Modified 7 марта, 11:46

Updated 7 марта, 11:46

Омскую набережную Тухачевского должны отремонтировать к 2026 году

Омскую набережную Тухачевского должны отремонтировать к 2026 году

7 марта 2025, 11:46
Фото: gorod55.ru.
Такой срок выполнения работ назвали в Минтрансе Омской области.

Накануне омский Горсовет одобрил передачу участка набережной Тухачевского, от улицы Кемеровской до метромоста, из муниципальной собственности в региональную. Теперь ее планируют отремонтировать.

В министерстве транспорта Омской области «Омск-информу» рассказали, что работы на участке должны начаться до конца текущего года и продлятся до 2026. Контракт с подрядчиком, имя которого пока неизвестно, заключат в июне, сам же проект реконструкции еще находится в разработке.

Напомним, что в рамках проекта планируют отремонтировать автомобильную дорогу, проходящую по набережной.

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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Набережная#Новости#Набережная Тухаческого
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