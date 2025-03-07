Омскую набережную Тухачевского должны отремонтировать к 2026 году

В министерстве транспорта Омской области «Омск-информу» рассказали, что работы на участке должны начаться до конца текущего года и продлятся до 2026. Контракт с подрядчиком, имя которого пока неизвестно, заключат в июне, сам же проект реконструкции еще находится в разработке.