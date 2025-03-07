Омскую набережную Тухачевского должны отремонтировать к 2026 году

Posted 7 марта, 11:46
Published 7 марта, 11:46
Modified 7 марта, 11:46
Updated 7 марта, 11:46
Накануне омский Горсовет одобрил передачу участка набережной Тухачевского, от улицы Кемеровской до метромоста, из муниципальной собственности в региональную. Теперь ее планируют отремонтировать.
В министерстве транспорта Омской области «Омск-информу» рассказали, что работы на участке должны начаться до конца текущего года и продлятся до 2026. Контракт с подрядчиком, имя которого пока неизвестно, заключат в июне, сам же проект реконструкции еще находится в разработке.
Напомним, что в рамках проекта планируют отремонтировать автомобильную дорогу, проходящую по набережной.