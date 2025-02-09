Идеально для ресторана. В Омске выставили на продажу часть пляжа в центре города

Как отмечается в объявлении, опубликованном 5 февраля на одном из популярных порталов интернет объявлений, земельный участок предназначен для организации услуг общественного питания или развлекательных мероприятий. Кроме того, небольшой набор инфраструктуры под эти цели тоже имеется — на участке расположено здание площадью 300 кв. м.