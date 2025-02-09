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Posted 9 февраля, 04:50

Published 9 февраля, 04:50

Modified 9 февраля, 07:13

Updated 9 февраля, 07:13

В Омске выставили на продажу земельный участок у Набережной Тухачевского

Идеально для ресторана. В Омске выставили на продажу часть пляжа в центре города

9 февраля 2025, 04:50
Фото: gorod55.ru. В Омске выставили на продажу земельный участок у Набережной Тухачевского

Участок на Центральном пляже Омска выставили на продажу за 60 млн рублей

Соответствующий лот не так давно появился на одной из популярных площадок интернет-объявлений: чуть меньше 14 соток земли на Набережной Тухачевского, 1 могут обрести нового владельца, готового потратить 60 млн рублей.

Как отмечается в объявлении, опубликованном 5 февраля на одном из популярных порталов интернет объявлений, земельный участок предназначен для организации услуг общественного питания или развлекательных мероприятий. Кроме того, небольшой набор инфраструктуры под эти цели тоже имеется — на участке расположено здание площадью 300 кв. м.

Скриншоты карточки объявления
Скриншоты объявления и приложенных к нему фото
Скриншоты карточки объявления. Фото: Портал интернет-объявлений «Авито»

По словам автора публикации с объявлением, имеющуюся на участке недвижимость еще можно реконструировать, к тому же имеется и необходимая проектная документация. Но «идеальным» вариантом реализации участка, как отмечает текущий владелец кусочка пляжа, станет ресторан или клуб.

Напомним, ранее Город55 сообщал о продаже коммерческого здания у ТЦ «Миллениум»: изначально проект строительства подразумевал что этот объект станет отелем Marriot, но планы несколько изменились — строящееся здание может стать бизнес-центром с подземной парковкой.

В Омске выставили на продажу коммерческое здание за четверть миллиарда рублей
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#Илья Скобин#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Новости
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