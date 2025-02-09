Идеально для ресторана. В Омске выставили на продажу часть пляжа в центре города

Posted 9 февраля, 04:50
Published 9 февраля, 04:50
Modified 9 февраля, 07:13
Updated 9 февраля, 07:13
Как отмечается в объявлении, опубликованном 5 февраля на одном из популярных порталов интернет объявлений, земельный участок предназначен для организации услуг общественного питания или развлекательных мероприятий. Кроме того, небольшой набор инфраструктуры под эти цели тоже имеется — на участке расположено здание площадью 300 кв. м.
По словам автора публикации с объявлением, имеющуюся на участке недвижимость еще можно реконструировать, к тому же имеется и необходимая проектная документация. Но «идеальным» вариантом реализации участка, как отмечает текущий владелец кусочка пляжа, станет ресторан или клуб.
Напомним, ранее Город55 сообщал о продаже коммерческого здания у ТЦ «Миллениум»: изначально проект строительства подразумевал что этот объект станет отелем Marriot, но планы несколько изменились — строящееся здание может стать бизнес-центром с подземной парковкой.