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Posted 3 марта, 06:16

Published 3 марта, 06:16

Modified 3 марта, 06:18

Updated 3 марта, 06:18

Началась подготовка к ремонту автодороги на набережной в центре Омска

На набережной в центре Омска будут ремонтировать автомобильную дорогу

3 марта 2025, 06:16
Фото: gorod55.ru.

Началась подготовка к ремонту автодороги на набережной в центре Омска

В связи с этим областные власти хотят забрать дорогу в свою собственность.

В Омском городском Совете завтра, 4 марта, пройдет заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. Один из пунктов повестки связан с набережной Тухачевского в центре Омска. Автомобильная дорога, проходящая по этой набережной от Кемеровской до метромоста, находится в муниципальной собственности и передана в безвозмездное пользование областному КУ «Управление дорожного хозяйства». Теперь депутатам предлагают передать дорогу с земельным участком под ней в собственность региона.

Это предложение, как следует из официального письма министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова первому вице-мэру Омска и директору департамента имущественных отношений Евгению Романину, связано с планами областных властей отремонтировать дорогу: согласно федеральному законодательству, если власти субъектов РФ используют какое-то муниципальное имущество, оно должно быть передано им в собственность.

Окончательное решение будет принято на пленарном заседании, а в комитете только определятся с рекомендациями.

Напомним: осенью 2024 года часть набережной Тухачевского, возле устья Оми, перекрыли забором. Это было связано с обновлением участка набережной от улицы Достоевского до Таубе.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Ремонт дорог#Новости#Горсовет#Набережная Тухачевского
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