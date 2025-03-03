На набережной в центре Омска будут ремонтировать автомобильную дорогу

В Омском городском Совете завтра, 4 марта, пройдет заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. Один из пунктов повестки связан с набережной Тухачевского в центре Омска. Автомобильная дорога, проходящая по этой набережной от Кемеровской до метромоста, находится в муниципальной собственности и передана в безвозмездное пользование областному КУ «Управление дорожного хозяйства». Теперь депутатам предлагают передать дорогу с земельным участком под ней в собственность региона.