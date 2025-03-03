На набережной в центре Омска будут ремонтировать автомобильную дорогу

Posted 3 марта, 06:16
Published 3 марта, 06:16
Modified 3 марта, 06:18
Updated 3 марта, 06:18
В Омском городском Совете завтра, 4 марта, пройдет заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. Один из пунктов повестки связан с набережной Тухачевского в центре Омска. Автомобильная дорога, проходящая по этой набережной от Кемеровской до метромоста, находится в муниципальной собственности и передана в безвозмездное пользование областному КУ «Управление дорожного хозяйства». Теперь депутатам предлагают передать дорогу с земельным участком под ней в собственность региона.
Это предложение, как следует из официального письма министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова первому вице-мэру Омска и директору департамента имущественных отношений Евгению Романину, связано с планами областных властей отремонтировать дорогу: согласно федеральному законодательству, если власти субъектов РФ используют какое-то муниципальное имущество, оно должно быть передано им в собственность.
Окончательное решение будет принято на пленарном заседании, а в комитете только определятся с рекомендациями.
Напомним: осенью 2024 года часть набережной Тухачевского, возле устья Оми, перекрыли забором. Это было связано с обновлением участка набережной от улицы Достоевского до Таубе.