Сигнал тревоги: в Омской области завтра перехватят телевидение и «завоют» сирены

Posted 4 марта, 04:55
Published 4 марта, 04:55
Modified 4 марта, 04:57
Updated 4 марта, 04:57
Министерство региональной безопасности Омской области предупреждает жителей региона о плановой проверке систем оповещения, которая состоится завтра, 5 марта, с 10:35 до 10:45. В это время в Омске и области будут включены электросирены, а на телевизорах, настроенных на каналы первого цифрового мультиплекса, появится сообщение о проверке.
Власти просят омичей не паниковать и не предпринимать никаких действий при звуке сирен — это лишь тестирование готовности систем оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.
Напомним, подобная проверка пройдет еще раз осенью этого года. Такие мероприятия проводятся регулярно, чтобы удостовериться, что системы работают исправно и смогут вовремя предупредить население в случае реальной угрозы.