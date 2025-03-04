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Posted 4 марта, 04:55

Published 4 марта, 04:55

Modified 4 марта, 04:57

Updated 4 марта, 04:57

5 марта омичей ждет громкая проверка

Сигнал тревоги: в Омской области завтра перехватят телевидение и «завоют» сирены

4 марта 2025, 04:55
Фото: 1MI. 5 марта омичей ждет громкая проверка

По всей Омской области завтра перехватят телевидение и «завоют» сирены

Омичи услышат сигнал с 10:35 до 10:45.

Министерство региональной безопасности Омской области предупреждает жителей региона о плановой проверке систем оповещения, которая состоится завтра, 5 марта, с 10:35 до 10:45. В это время в Омске и области будут включены электросирены, а на телевизорах, настроенных на каналы первого цифрового мультиплекса, появится сообщение о проверке.

Власти просят омичей не паниковать и не предпринимать никаких действий при звуке сирен — это лишь тестирование готовности систем оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.

Напомним, подобная проверка пройдет еще раз осенью этого года. Такие мероприятия проводятся регулярно, чтобы удостовериться, что системы работают исправно и смогут вовремя предупредить население в случае реальной угрозы.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Тревога#Сирены#Сигнал
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