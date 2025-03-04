Сигнал тревоги: в Омской области завтра перехватят телевидение и «завоют» сирены

Министерство региональной безопасности Омской области предупреждает жителей региона о плановой проверке систем оповещения, которая состоится завтра, 5 марта, с 10:35 до 10:45. В это время в Омске и области будут включены электросирены, а на телевизорах, настроенных на каналы первого цифрового мультиплекса, появится сообщение о проверке.