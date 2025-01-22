Сирены в 2025 году: что омичам нужно знать о проверках системы оповещения

В 2025 году в Омске запланированы два масштабных теста системы экстренного оповещения населения. Жители города услышат включение сирен 5 марта и 1 октября. Во время проверок также будет проводиться передача информации через различные каналы: аудиосообщения, текстовые уведомления, аудиовизуальные сигналы. Кроме того, радиостанции и телеканалы временно прервут свои программы, чтобы транслировать экстренные сообщения.