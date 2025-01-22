Сирены в 2025 году: что омичам нужно знать о проверках системы оповещения

Posted 22 января, 03:03
Published 22 января, 03:03
Modified 22 января, 03:25
Updated 22 января, 03:25
В 2025 году в Омске запланированы два масштабных теста системы экстренного оповещения населения. Жители города услышат включение сирен 5 марта и 1 октября. Во время проверок также будет проводиться передача информации через различные каналы: аудиосообщения, текстовые уведомления, аудиовизуальные сигналы. Кроме того, радиостанции и телеканалы временно прервут свои программы, чтобы транслировать экстренные сообщения.
Стоит отметить, что аналогичные проверки проводились и в 2024 году, когда система экстренного оповещения также неоднократно тестировалась.
Напомним, в Омской области планируется полная реконструкция системы оповещения. Проект рассчитан до 2028 года, и его цель — модернизация технологий и улучшение охвата системы.