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Posted 22 января, 03:03

Published 22 января, 03:03

Modified 22 января, 03:25

Updated 22 января, 03:25

В Омске дважды за год «завоют» сирены

Сирены в 2025 году: что омичам нужно знать о проверках системы оповещения

22 января 2025, 03:03
Фото: 1MI. В Омске дважды за год «завоют» сирены

В Омске дважды в 2025 году «завоют» сирены

Стали известны даты, когда омичи услышат звук сирены.

В 2025 году в Омске запланированы два масштабных теста системы экстренного оповещения населения. Жители города услышат включение сирен 5 марта и 1 октября. Во время проверок также будет проводиться передача информации через различные каналы: аудиосообщения, текстовые уведомления, аудиовизуальные сигналы. Кроме того, радиостанции и телеканалы временно прервут свои программы, чтобы транслировать экстренные сообщения.

Стоит отметить, что аналогичные проверки проводились и в 2024 году, когда система экстренного оповещения также неоднократно тестировалась.

Напомним, в Омской области планируется полная реконструкция системы оповещения. Проект рассчитан до 2028 года, и его цель — модернизация технологий и улучшение охвата системы.

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#Диана Рязанцева#Омск#Реконструкция#Модернизация#Система оповещения#Сирены#Экстренное оповещение#2025 год#Тестирование
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