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Posted 31 января, 10:09

Published 31 января, 10:09

Modified 31 января, 10:11

Updated 31 января, 10:11

В Омске на 71 году жизни не стало тренера из известной спортивной династии

Воспитал много талантливых спортсменов: в Омске умер известный тренер

31 января 2025, 10:09
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске на 71 году жизни не стало тренера из известной спортивной династии

Церемония прощания пройдет в воскресенье, 2 февраля.

В Омской областной федерации легкой атлетики сообщили о смерти в возрасте 70 лет спортсмена и тренера Владимира Слабы. Мужчины не стало в четверг, 30 января.

«Владимир Святополкович родился в известной спортивной семье и всю свою жизнь посвятил спорту: в юности занимался спортивной ходьбой, став мастером спорта в этом виде, показывал достойные результаты, неоднократно становился победителем и призером многих всероссийских и всесоюзных соревнований», — отметили в федерации.
Владимир Слаба
Владимир Слаба. Фото: Омская областная федерация легкой атлетики

Плодотворной была и тренерская карьера мужчины. Поработать Слаба успел в СибГУФКе, ОГУОР и областной спортивно-адаптивной школе, с 1997 года имел награду — знак «Отличник физической культуры и спорта РФ».

Известно, что прощание с тренером пройдет с 11 до 12 часов 2 февраля в здании на Партизанской, 20.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Владимира Слабы.

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#Юлия Истомина#Омск#Спортсмены#Новости#Погибшие#Тренер
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