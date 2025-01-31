Воспитал много талантливых спортсменов: в Омске умер известный тренер

Posted 31 января, 10:09
Published 31 января, 10:09
Modified 31 января, 10:11
Updated 31 января, 10:11
В Омской областной федерации легкой атлетики сообщили о смерти в возрасте 70 лет спортсмена и тренера Владимира Слабы. Мужчины не стало в четверг, 30 января.
«Владимир Святополкович родился в известной спортивной семье и всю свою жизнь посвятил спорту: в юности занимался спортивной ходьбой, став мастером спорта в этом виде, показывал достойные результаты, неоднократно становился победителем и призером многих всероссийских и всесоюзных соревнований», — отметили в федерации.
Плодотворной была и тренерская карьера мужчины. Поработать Слаба успел в СибГУФКе, ОГУОР и областной спортивно-адаптивной школе, с 1997 года имел награду — знак «Отличник физической культуры и спорта РФ».
Известно, что прощание с тренером пройдет с 11 до 12 часов 2 февраля в здании на Партизанской, 20.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Владимира Слабы.