Ушел добровольцем: бывший клирик омской епархии погиб на СВО

Posted 5 декабря, 07:59
Published 5 декабря, 07:59
Modified 5 декабря, 08:01
Updated 5 декабря, 08:01
52-летний Сергей Васильков отправился на спецоперацию добровольцем. Он погиб осенью, однако его тело было доставлено в Омск только через два месяца.
«В сентябре, на фронте, погиб самый лучший и верный друг моей семьи, но мы не верили, а 25 ноября пришел — груз 200, окончательно подтвердилась гибель нашего дорогого батюшки. Царствие Небесное и вечная память убиенному воину иеромонаху Феодориту!», — сообщается в группе ВКонтакте «Синодик».
Васильков признавался, что его решение участвовать в спецоперации вызвало неоднозначную реакцию: «Почти все осудили, почти никто не понял», — отмечается в посте.
Мужчина погиб под Курском. Похороны состоялись 29 ноября на Южном кладбище Омска.
Отметим, что митрополит Омский и Таврический Дионисий 31 мая освободил Василькова от обязанностей настоятеля храма Святой Троицы в селе Андреевка Омского района и храма в Куйбышевском доме-интернате для престарелых. Соответствующий указ был опубликован на сайте омской епархии.
Город55 приносит соболезнования родным и близким погибшего Сергея Василькова.