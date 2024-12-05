gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 07:59

Published 5 декабря, 07:59

Modified 5 декабря, 08:01

Updated 5 декабря, 08:01

В зоне СВО погиб омский священник

Ушел добровольцем: бывший клирик омской епархии погиб на СВО

5 декабря 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney.

В зоне СВО погиб омский священник

Сюжет
Спецоперация
На спецоперации погиб 52-летний Сергей Васильков (в монашестве — иеромонах Феодорит), ранее служивший клириком омской епархии.

52-летний Сергей Васильков отправился на спецоперацию добровольцем. Он погиб осенью, однако его тело было доставлено в Омск только через два месяца.

«В сентябре, на фронте, погиб самый лучший и верный друг моей семьи, но мы не верили, а 25 ноября пришел — груз 200, окончательно подтвердилась гибель нашего дорогого батюшки. Царствие Небесное и вечная память убиенному воину иеромонаху Феодориту!», — сообщается в группе ВКонтакте «Синодик».

Васильков признавался, что его решение участвовать в спецоперации вызвало неоднозначную реакцию: «Почти все осудили, почти никто не понял», — отмечается в посте.

Мужчина погиб под Курском. Похороны состоялись 29 ноября на Южном кладбище Омска.

Отметим, что митрополит Омский и Таврический Дионисий 31 мая освободил Василькова от обязанностей настоятеля храма Святой Троицы в селе Андреевка Омского района и храма в Куйбышевском доме-интернате для престарелых. Соответствующий указ был опубликован на сайте омской епархии.

Город55 приносит соболезнования родным и близким погибшего Сергея Василькова.

Погиб в месяц подписания контракта: в Омской области простятся с бойцом СВО
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Война#Омск#Спецоперация#Похороны#Епархия#Погибший#Доброволец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика