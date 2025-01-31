Опасный аттракцион: Бастрыкин взял под контроль дело о травме ребенка в Омске

Posted 31 января, 04:43
Published 31 января, 04:43
Modified 31 января, 04:45
Updated 31 января, 04:45
В декабре прошлого года в одном из детских центров Омска в Ленинском округе трехлетний мальчик упал с высоты из-за отсутствия креплений на аттракционе. В результате ребенок получил компрессионный перелом позвоночника и нуждался в медицинской помощи.
Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по этому факту. Бастрыкин же поручил руководителю регионального управления Виталию Батищеву предоставить отчет о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.
Напомним, инцидент произошел 22 декабря в развлекательном центре на улице Ярослава Гашека. Ребенок упал с высоты более 1,5 метра, что привело к тяжелой травме.