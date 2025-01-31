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Posted 31 января, 04:43

Published 31 января, 04:43

Modified 31 января, 04:45

Updated 31 января, 04:45

Трехлетний омич пострадал в детском центре: Бастрыкин взял дело под контроль

Опасный аттракцион: Бастрыкин взял под контроль дело о травме ребенка в Омске

31 января 2025, 04:43
Фото: 1MI. Трехлетний омич пострадал в детском центре: Бастрыкин взял дело под контроль

Бастрыкин потребовал отчета по делу о травме ребенка в омском детском центре

Инцидент произошел в конце декабря в парке развлечений в микрорайоне Московка-2.

В декабре прошлого года в одном из детских центров Омска в Ленинском округе трехлетний мальчик упал с высоты из-за отсутствия креплений на аттракционе. В результате ребенок получил компрессионный перелом позвоночника и нуждался в медицинской помощи.

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по этому факту. Бастрыкин же поручил руководителю регионального управления Виталию Батищеву предоставить отчет о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Напомним, инцидент произошел 22 декабря в развлекательном центре на улице Ярослава Гашека. Ребенок упал с высоты более 1,5 метра, что привело к тяжелой травме.

Трехлетний омич сломал позвоночник, упав в детском центре на Гашека
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#Риана Дязанцева#Происшествия#Омск#Расследование#СК России#Аттракцион#Бастрыкин#Травма ребенка#Медицинская помощь#Детский центр
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