Трехлетний омич сломал позвоночник, упав в детском центре на Гашека

Вчера, 22 декабря, в развлекательном центре на Ярослава Гашека на одном из аттракционов серьезно травмировался 3-летний мальчик. Ребенок, по информации регионального следкома, играл на втором ярусе лабиринта. На аттракционе не было креплений, которые соединяли бы капроновую сетку и каркас, поэтому образовалось пространство. Именно в него с высоты минимум 1,5 метра и упал мальчик.