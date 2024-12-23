Трехлетний омич сломал позвоночник, упав в детском центре на Гашека

Posted 23 декабря, 08:11
Published 23 декабря, 08:11
Modified 23 декабря, 08:13
Updated 23 декабря, 08:13
Вчера, 22 декабря, в развлекательном центре на Ярослава Гашека на одном из аттракционов серьезно травмировался 3-летний мальчик. Ребенок, по информации регионального следкома, играл на втором ярусе лабиринта. На аттракционе не было креплений, которые соединяли бы капроновую сетку и каркас, поэтому образовалось пространство. Именно в него с высоты минимум 1,5 метра и упал мальчик.
В итоге врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника. В следкоме из-за оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности потребителей, возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Ход расследования дела взяли на контроль в прокуратуре Ленинского округа Омска.
Отметим, что по предварительным данным, в развлекательном центре отсутствовал инструктор, а детям никто не рассказывал о правилах безопасного использования аттракциона. Развлекательные услуги на Гашека предоставлял индивидуальный предприниматель.
Напомним, недавно Город55 рассказывал о другом случае травмировании ребенка в парке аттракционов. Мальчик катался на тарзанке в «Вокруг света». После неудачного падения ребенок сломал позвоночник.