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Posted 23 декабря, 08:11

Published 23 декабря, 08:11

Modified 23 декабря, 08:13

Updated 23 декабря, 08:13

Ребенок травмировался в детском центре на Гашека

Трехлетний омич сломал позвоночник, упав в детском центре на Гашека

23 декабря 2024, 08:11
Фото: Прокуратура Омской области. Ребенок травмировался в детском центре на Гашека
Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Вчера, 22 декабря, в развлекательном центре на Ярослава Гашека на одном из аттракционов серьезно травмировался 3-летний мальчик. Ребенок, по информации регионального следкома, играл на втором ярусе лабиринта. На аттракционе не было креплений, которые соединяли бы капроновую сетку и каркас, поэтому образовалось пространство. Именно в него с высоты минимум 1,5 метра и упал мальчик.

В итоге врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника. В следкоме из-за оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности потребителей, возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Ход расследования дела взяли на контроль в прокуратуре Ленинского округа Омска.

Фото: Прокуратура Омской области

Отметим, что по предварительным данным, в развлекательном центре отсутствовал инструктор, а детям никто не рассказывал о правилах безопасного использования аттракциона. Развлекательные услуги на Гашека предоставлял индивидуальный предприниматель.

Напомним, недавно Город55 рассказывал о другом случае травмировании ребенка в парке аттракционов. Мальчик катался на тарзанке в «Вокруг света». После неудачного падения ребенок сломал позвоночник.

Омский парк аттракционов не выплатил компенсацию за травму ребенка
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#Юлия Истомина#Омск#Травма#Дети#Уголовное дело#Новости#Аттракцион#Перелом
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