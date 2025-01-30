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Posted 30 января, 05:56

Published 30 января, 05:56

Modified 30 января, 05:56

Updated 30 января, 05:56

Иллюстрация

Виновников гибели рабочего на недострое оштрафовали на 200 тысяч рублей

30 января 2025, 05:56
Фото: 1MI. Иллюстрация

Организацию, из-за которой рабочий погиб на недострое, оштрафовали на 200 тысяч

Ростехнадзор нашел нарушения правил промышленной безопасности.

В Омске нашли виновников трагического несчастного случая, который произошел 1 ноября 2024 года. Каменщик, работавший на 15-м этаже строящегося дома на улице Кабанова, сорвался и умер на месте. Следком сразу возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, а теперь стали известны результаты расследования, проведенного Сибирским управлением Ростехнадзора.

«Были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, допущенных ЗАО „Управление Механизации-4“, — рассказали в Ростехнадзоре. — Основные из них: проведена замена ранее установленного каната механизма передвижения грузовой тележки на канат большего диаметра; не разработан график планово-предупредительных ремонтов; не организовано считывание с регистратора параметров работы башенного крана…».

В итоге нарушителя оштрафовали на 200 тысяч рублей. Компания «Управление Механизации-4» зарегистрирована в Омске на Индустриальной улице, она специализируется на строительстве, ее генеральный директор — Олег Хальпуков.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Штрафы#Несчастный случай#Ростехнадзор
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