Виновников гибели рабочего на недострое оштрафовали на 200 тысяч рублей

Posted 30 января, 05:56
Published 30 января, 05:56
Modified 30 января, 05:56
Updated 30 января, 05:56
В Омске нашли виновников трагического несчастного случая, который произошел 1 ноября 2024 года. Каменщик, работавший на 15-м этаже строящегося дома на улице Кабанова, сорвался и умер на месте. Следком сразу возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, а теперь стали известны результаты расследования, проведенного Сибирским управлением Ростехнадзора.
«Были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, допущенных ЗАО „Управление Механизации-4“, — рассказали в Ростехнадзоре. — Основные из них: проведена замена ранее установленного каната механизма передвижения грузовой тележки на канат большего диаметра; не разработан график планово-предупредительных ремонтов; не организовано считывание с регистратора параметров работы башенного крана…».
В итоге нарушителя оштрафовали на 200 тысяч рублей. Компания «Управление Механизации-4» зарегистрирована в Омске на Индустриальной улице, она специализируется на строительстве, ее генеральный директор — Олег Хальпуков.