Виновников гибели рабочего на недострое оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Омске нашли виновников трагического несчастного случая, который произошел 1 ноября 2024 года. Каменщик, работавший на 15-м этаже строящегося дома на улице Кабанова, сорвался и умер на месте. Следком сразу возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, а теперь стали известны результаты расследования, проведенного Сибирским управлением Ростехнадзора.