На СТО в Мирной Долине погиб 28-летний омич

Posted 29 января, 07:29
Published 29 января, 07:29
Modified 29 января, 07:31
Updated 29 января, 07:31
Несколько дней назад в селе Мирная Долина Азовского района нашли труп 28-летнего парня. По информации «СуперОмска», молодой человек погиб в чужом автомобиле, который оставили в СТО на ремонт. Предварительно, смерть сельчанина могла наступить из-за отравления угарным газом при ремонте машины. Следкомом уже организована проверка по факту произошедшего.
Ранее Город55, напомним, писал о смертельном пожаре, который случился утром 29 января в СНТ «Ратоборец». В результате происшествия погиб один мужчина.