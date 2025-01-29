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Posted 29 января, 07:29

Published 29 января, 07:29

Modified 29 января, 07:31

Updated 29 января, 07:31

На СТО в Мирной Долине погиб 28-летний омич

На СТО в Мирной Долине погиб 28-летний омич

29 января 2025, 07:29
Фото: Изображение Midjourney.
Происшествие в селе Азовского немецкого национального района произошло несколько дней назад.

Несколько дней назад в селе Мирная Долина Азовского района нашли труп 28-летнего парня. По информации «СуперОмска», молодой человек погиб в чужом автомобиле, который оставили в СТО на ремонт. Предварительно, смерть сельчанина могла наступить из-за отравления угарным газом при ремонте машины. Следкомом уже организована проверка по факту произошедшего.

Ранее Город55, напомним, писал о смертельном пожаре, который случился утром 29 января в СНТ «Ратоборец». В результате происшествия погиб один мужчина.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омская область#Новости#Азовский район#Гараж#Погибшие
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