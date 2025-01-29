На СТО в Мирной Долине погиб 28-летний омич

Несколько дней назад в селе Мирная Долина Азовского района нашли труп 28-летнего парня. По информации «СуперОмска», молодой человек погиб в чужом автомобиле, который оставили в СТО на ремонт. Предварительно, смерть сельчанина могла наступить из-за отравления угарным газом при ремонте машины. Следкомом уже организована проверка по факту произошедшего.