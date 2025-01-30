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Posted 30 января, 05:19

Published 30 января, 05:19

Modified 30 января, 05:19

Updated 30 января, 05:19

Омский минкульт выявил еще 3 памятника культурного наследия

В Омской области появятся еще 3 памятника культурного наследия

30 января 2025, 05:19
Фото: Яндекс.Панорамы.

Омский минкульт выявил еще 3 памятника культурного наследия

Это пимокатная мастерская в Тюкалинске и 2 жилых дома в Омске.

В ближайшее время в Омской области появится 3 новых объекта культурного наследия муниципального значения. Минкульт опубликовал проекты соответствующих приказов, в которых фигурируют жилой дом Мины Федорова на Слободской улице в Омске, жилой дом на улице Гусарова и здание пимокатной мастерской Ивана Хандина в Тюкалинске. Первый из этих памятников культуры построен в конце XIX — начале XX веков, второй в 1948 году, третий — в 1899 году.

Проекты будут находиться на экспертизе до 3 февраля. Решения о статусе объекта культурного наследия для 3 здания были приняты на основе государственной историко-культурной экспертизы.

Напомним: на этой неделе минкульт Омской области принял решение об отказе от включения в реестр объектов культурного наследия здания казарменной кухни в Омской крепости. По данным экспертов, это здание полностью утрачено, а потому не может представлять собой какую-либо ценность.

Теперь окончательно: часть Омской крепости отказались признать культурным наследием
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#Николай Эйхвальд#Омск#Минкульт#Объекты культурного наследия
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