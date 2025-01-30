В Омской области появятся еще 3 памятника культурного наследия

В ближайшее время в Омской области появится 3 новых объекта культурного наследия муниципального значения. Минкульт опубликовал проекты соответствующих приказов, в которых фигурируют жилой дом Мины Федорова на Слободской улице в Омске, жилой дом на улице Гусарова и здание пимокатной мастерской Ивана Хандина в Тюкалинске. Первый из этих памятников культуры построен в конце XIX — начале XX веков, второй в 1948 году, третий — в 1899 году.