В Омской области появятся еще 3 памятника культурного наследия

Posted 30 января, 05:19
Published 30 января, 05:19
Modified 30 января, 05:19
Updated 30 января, 05:19
В ближайшее время в Омской области появится 3 новых объекта культурного наследия муниципального значения. Минкульт опубликовал проекты соответствующих приказов, в которых фигурируют жилой дом Мины Федорова на Слободской улице в Омске, жилой дом на улице Гусарова и здание пимокатной мастерской Ивана Хандина в Тюкалинске. Первый из этих памятников культуры построен в конце XIX — начале XX веков, второй в 1948 году, третий — в 1899 году.
Проекты будут находиться на экспертизе до 3 февраля. Решения о статусе объекта культурного наследия для 3 здания были приняты на основе государственной историко-культурной экспертизы.
Напомним: на этой неделе минкульт Омской области принял решение об отказе от включения в реестр объектов культурного наследия здания казарменной кухни в Омской крепости. По данным экспертов, это здание полностью утрачено, а потому не может представлять собой какую-либо ценность.