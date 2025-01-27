Теперь окончательно: часть Омской крепости отказались признать культурным наследием

Министерство отказалось признать объектами культурного наследия «Казарменную кухню», построенную в 1820-х годах и формально находящуюся по адресу Партизанская, 5, и «Лагерь и казармы 44 Сибирского стрелкового полка» начала XX века с адресом 16 Военный городок, 21 (это недалеко от цирка). В обоих случаях эксперты признали, что объекты полностью утрачены, а потому историко-культурной значимости у них нет.