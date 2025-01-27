Теперь окончательно: часть Омской крепости отказались признать культурным наследием

Posted 27 января, 11:24
Published 27 января, 11:24
Modified 27 января, 11:26
Updated 27 января, 11:26
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ «об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». В документе речь идет о 2 объектах, один из которых находится в Омской крепости.
Министерство отказалось признать объектами культурного наследия «Казарменную кухню», построенную в 1820-х годах и формально находящуюся по адресу Партизанская, 5, и «Лагерь и казармы 44 Сибирского стрелкового полка» начала XX века с адресом 16 Военный городок, 21 (это недалеко от цирка). В обоих случаях эксперты признали, что объекты полностью утрачены, а потому историко-культурной значимости у них нет.
Напомним: Омскую крепость сейчас застраивают элитной недвижимостью, несмотря на сопротивление городских краеведов и архитекторов. Совсем недавно было сдано в эскплуатацию 12-этажное здание апарт-отеля.