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Posted 27 января, 11:24

Published 27 января, 11:24

Modified 27 января, 11:26

Updated 27 января, 11:26

Часть Омской крепости отказались признать культурным наследием

Теперь окончательно: часть Омской крепости отказались признать культурным наследием

27 января 2025, 11:24
Фото: gorod55.ru.

Часть Омской крепости отказались признать культурным наследием

В приказе минкульта фигурируют казарма и кухня.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ «об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». В документе речь идет о 2 объектах, один из которых находится в Омской крепости.

Министерство отказалось признать объектами культурного наследия «Казарменную кухню», построенную в 1820-х годах и формально находящуюся по адресу Партизанская, 5, и «Лагерь и казармы 44 Сибирского стрелкового полка» начала XX века с адресом 16 Военный городок, 21 (это недалеко от цирка). В обоих случаях эксперты признали, что объекты полностью утрачены, а потому историко-культурной значимости у них нет.

Напомним: Омскую крепость сейчас застраивают элитной недвижимостью, несмотря на сопротивление городских краеведов и архитекторов. Совсем недавно было сдано в эскплуатацию 12-этажное здание апарт-отеля.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Омская крепость#Новости#Юрий Трофимов#Минкульт#Объекты культурного наследия
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