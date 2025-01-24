От теории — к стажу. Где омские студенты могут получить диплом с опытом работы

Пожалуй, здесь можно сказать и пару слов от редакции Города55. Все мы тоже были (а некоторые — и до сих пор являются) студентами: это нелегкий путь труда, дисциплины и, как ни странно — «обучения учебе». Каждый новый навык и знание — это «кирпичик» к будущему благополучию, но без действий и непосредственного участия они никогда не сложатся в полноценное «здание». И поэтому, в этот «профессиональный» для студентов праздник, мы желаем вам сил и терпения, чтобы довести начатое до конца — и пусть каждое ваше желание на этом пути обязательно найдет свои возможности для реализации.