От теории — к стажу. Где омские студенты могут получить диплом с опытом работы

Posted 24 января, 07:28
Published 24 января, 07:28
Modified 24 января, 07:30
Updated 24 января, 07:30
Профессиональные компетенции сотрудника — основная «головная боль» для многих работодателей: дефицит кадров, помноженный на постоянный выбор между опытом работы и «цветами» диплома соискателя, доставил проблем не одному отделу кадров. И, увы, многие отрасли как раз-таки и упустили особенно ценных молодых специалистов, сделав ставку на количество лет стажа, ведь «старый конь борозды не испортит».
Но, оказывается, у студентов все-таки есть возможности попасть в штат того или иного предприятия: сейчас многие представители важных отраслей промышленности стараются самостоятельно готовить специалистов — существуют даже целые программы сотрудничества вузов и предприятий, целевое обучение и многие другие возможности. Например — обычная практика от университета.
Как нам рассказали в пресс-службе завода «Полиом», в минувшем году на предприятии проходили практику 29 студентов из ОмГТУ, ОмГУ, Томского государственного университета, Сибирского казачьего института технологий и управления и Омского промышленно-экономического колледжа. Среди них был и герой нашего мини-интервью — Артем Абрамов, которому удалось попасть в штат «Полиома» сразу после сдачи отчета о практике, и теперь он совмещает учебу на последнем курсе факультета информационных технологий и технических систем ОмГТУ с работой на одном из крупнейших предприятий города.
К слову, современное образование способно готовить по-настоящему универсальных «спецов» — и поэтому опыт учебы на курсе «Автоматизация технологических процессов и производства» пришелся кстати в условиях химпрома. К тому же, Артем сам выбирал место практики — его интересовала именно реализация своих знаний на химическом производстве. А желание подкрепил уже действиями — в пресс-службе «Полиома» даже привели строчки из характеристики на студента:
«На практике Артём Абрамов зарекомендовал себя ответственным и увлечённым молодым человеком, рекомендован к трудоустройству на предприятии».
Более того — после официального трудоустройства идей (как и простора для их реализации) у молодого человека стало значительно больше.
«Моя специальность универсальная — на выходе смогу и код программный написать, и руками работать. На „Полиоме“ мне доверили работу с интегрированными системами безопасности. Вместе с ведущим инженером я занимался настройкой базы данных, — рассказывает Артём. — Сейчас в разработке у меня ещё один интересный проект — чат-бот для адаптации новых сотрудников. В нём будет собрана вся необходимая для новичков и сотрудников информация: расписание корпоративного транспорта, история предприятия, важные объявления и анонсы. Плюс хочу сделать ещё такую фишку, чтобы бот показывал маршрут тем работникам, которые добираются до завода на личном автотранспорте».
Сам парень тоже очень рад своему выбору — кроме нового опыта, знаний и совершенствования навыков, Артема очень тепло приняли в рабочем коллективе: все знают друг друга в лицо и готовы в любой момент прийти на помощь, а в такой среде не то, что работать — и учиться приятно. Кстати, об учебе — ее Артем Абрамов совмещает с работой, посещая университет 3 дня в неделю, а в оставшиеся два занимается исполнением уже профессиональных обязанностей.
Особое внимание обучению уделяют и на самом предприятии — по словам Елены Жуковой, начальника службы по персоналу и общим вопросам, на «Полиоме» очень развит институт наставничества — никакой скучной теории, только реальные задачи и люди, способные делиться своими ценными знаниями.
«За всеми студентами, которые проходят практику на предприятии, закрепляется руководитель, который ставит задачи, знакомит ребят с технологическими процессами в рамках их специальности. На нашем предприятии активно развиваем институт наставничества. У нас работает 48 наставников, каждый из которых прошёл специальное обучение, чтобы делиться опытом максимально эффективно. Это не просто профессионалы своего дела — это люди, которые умеют учить. Мы заинтересованы в том, чтобы после практики ребята получали практические навыки, поэтому никакой „работы на подхвате“ у нас нет — только реальные задачи», — рассказала начальник службы по персоналу и общим вопросам Елена Жукова.
Пожалуй, здесь можно сказать и пару слов от редакции Города55. Все мы тоже были (а некоторые — и до сих пор являются) студентами: это нелегкий путь труда, дисциплины и, как ни странно — «обучения учебе». Каждый новый навык и знание — это «кирпичик» к будущему благополучию, но без действий и непосредственного участия они никогда не сложатся в полноценное «здание». И поэтому, в этот «профессиональный» для студентов праздник, мы желаем вам сил и терпения, чтобы довести начатое до конца — и пусть каждое ваше желание на этом пути обязательно найдет свои возможности для реализации.