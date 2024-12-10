Омский «Полиом» инвестировал 6 млрд рублей в повышение экопараметров производства

Гендиректор отметил, что производственная мощность предприятия с 2013 года увеличилась на 25% — до 220 тысяч тонн продукции в год. По этому показателю завод в Омске — в тройке крупнейших производителей полипропилена в России. В следующем году «Полиом» собирается расширить ассортимент за счет двух дополнительных марок полипропилена.