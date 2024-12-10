Омский «Полиом» инвестировал 6 млрд рублей в повышение экопараметров производства

Posted 10 декабря, 10:59
Published 10 декабря, 10:59
Modified 10 декабря, 11:01
Updated 10 декабря, 11:01
С 2013 года в эксплуатацию по полному технологическому циклу введен Омский завод полипропилена «Полиом» (паритетное совместное предприятие «Газпром нефти» (MOEX: SIBN) и «СИБУРа»). Генеральный директор «Полиома» Павел Евдокимов рассказал об инвестициях предприятия в экологию и повышении энергоэффективности производства. С 2015 года сумма инвестиций составила около 6 млрд рублей.
К наиболее крупным проектам «Полиома» относится запуск блока компримирования и возвращения в производственный цикл углеводородных газов, благодаря которому предприятие достигло максимального показателя глубины переработки — 99,5%. Этот шаг также позволил повысить экологическую эффективность на 40%. Наиболее важным экологическим проектом, реализуемым заводом в рамках федеральной программы «Чистый воздух», является модернизация факельной установки для бездымного горения.
Евдокимов также добавил, что рынок быстрых полимеров в России может вырасти с 1,5 млн тонн в 2023 году до 1,6 млн тонн к 2028 году.
«Спрос на базовые полимеры в России растет в 2,5 раза быстрее ВВП. В 2023 году спрос на полипропилен увеличился на 13% — до 1,5 млн тонн, рост продолжится и в 2024 году. Пока потребление полимеров на душу населения в России все еще отстает от показателей большинства развитых стран, что создает потенциал для роста рынка — до 1,6 млн тонн к 2028 году», — сообщил Павел Евдокимов.
Гендиректор отметил, что производственная мощность предприятия с 2013 года увеличилась на 25% — до 220 тысяч тонн продукции в год. По этому показателю завод в Омске — в тройке крупнейших производителей полипропилена в России. В следующем году «Полиом» собирается расширить ассортимент за счет двух дополнительных марок полипропилена.