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Posted 10 декабря, 10:59

Published 10 декабря, 10:59

Modified 10 декабря, 11:01

Updated 10 декабря, 11:01

Омский «Полиом» инвестировал 6 млрд рублей в повышение экопараметров производства

Омский «Полиом» инвестировал 6 млрд рублей в повышение экопараметров производства

10 декабря 2024, 10:59
Фото: Пресс-центр «Полиом».
В рамках федеральной программы «Чистый воздух» предприятие модернизирует факельную установку для бездымного горения.

С 2013 года в эксплуатацию по полному технологическому циклу введен Омский завод полипропилена «Полиом» (паритетное совместное предприятие «Газпром нефти» (MOEX: SIBN) и «СИБУРа»). Генеральный директор «Полиома» Павел Евдокимов рассказал об инвестициях предприятия в экологию и повышении энергоэффективности производства. С 2015 года сумма инвестиций составила около 6 млрд рублей.

К наиболее крупным проектам «Полиома» относится запуск блока компримирования и возвращения в производственный цикл углеводородных газов, благодаря которому предприятие достигло максимального показателя глубины переработки — 99,5%. Этот шаг также позволил повысить экологическую эффективность на 40%. Наиболее важным экологическим проектом, реализуемым заводом в рамках федеральной программы «Чистый воздух», является модернизация факельной установки для бездымного горения.

Фото: Пресс-центр «Полиом»

Евдокимов также добавил, что рынок быстрых полимеров в России может вырасти с 1,5 млн тонн в 2023 году до 1,6 млн тонн к 2028 году.

«Спрос на базовые полимеры в России растет в 2,5 раза быстрее ВВП. В 2023 году спрос на полипропилен увеличился на 13% — до 1,5 млн тонн, рост продолжится и в 2024 году. Пока потребление полимеров на душу населения в России все еще отстает от показателей большинства развитых стран, что создает потенциал для роста рынка — до 1,6 млн тонн к 2028 году», — сообщил Павел Евдокимов.

Гендиректор отметил, что производственная мощность предприятия с 2013 года увеличилась на 25% — до 220 тысяч тонн продукции в год. По этому показателю завод в Омске — в тройке крупнейших производителей полипропилена в России. В следующем году «Полиом» собирается расширить ассортимент за счет двух дополнительных марок полипропилена.

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#Экономика#Экология#Омск#Завод#Газпром нефть#Модернизация#Новости#Полиом#Полимеры
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