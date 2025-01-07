Владимир Путин отметил заслуги двух омских тренеров по гимнастике и стрельбе

Напомним, что с 19 по 22 декабря в Омске проходил чемпионат России по фигурному катанию, на льду G-Drive Арены жители и гости города увидели именитых фигуристов и восходящих звезд. О том, как прошло мероприятие, рассказывал корреспондент Города55.