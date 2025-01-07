Владимир Путин отметил заслуги двух омских тренеров по гимнастике и стрельбе

Posted 7 января, 07:26
Published 7 января, 07:26
Modified 7 января, 07:30
Updated 7 января, 07:30
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в котором наградил десятки россиян, которые сделали весомый вклад в развитие разных отраслей. Среди таких оказались и два тренера из Омской области.
Почетную грамоту от президента России получила Елена Арайс — заместитель директора Спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике в Омске. Именно она была первым тренером чемпионки мира Ирины Чащиной, двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, олимпийской чемпионки Ксении Дудкиной и олимпийской чемпионки Веры Бирюковой.
Также благодарность от главы государства получила Юлия Эйдензон — спортсмен-инструктор, тренер «Регионального центра спортивной подготовки». Эйдензон — мастер спорта России международного класса по пулевой стрельбе, многократный победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира.
Напомним, что с 19 по 22 декабря в Омске проходил чемпионат России по фигурному катанию, на льду G-Drive Арены жители и гости города увидели именитых фигуристов и восходящих звезд. О том, как прошло мероприятие, рассказывал корреспондент Города55.