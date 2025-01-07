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Posted 7 января, 07:26

Published 7 января, 07:26

Modified 7 января, 07:30

Updated 7 января, 07:30

Владимир Путин отметил заслуги двух омских тренеров по гимнастике и стрельбе

Владимир Путин отметил заслуги двух омских тренеров по гимнастике и стрельбе

7 января 2025, 07:26
Фото: 1MI.
Награду и благодарность от президента страны получили Елена Арайс и Юлия Эйдензон.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в котором наградил десятки россиян, которые сделали весомый вклад в развитие разных отраслей. Среди таких оказались и два тренера из Омской области.

Почетную грамоту от президента России получила Елена Арайс — заместитель директора Спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике в Омске. Именно она была первым тренером чемпионки мира Ирины Чащиной, двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, олимпийской чемпионки Ксении Дудкиной и олимпийской чемпионки Веры Бирюковой.

Также благодарность от главы государства получила Юлия Эйдензон — спортсмен-инструктор, тренер «Регионального центра спортивной подготовки». Эйдензон — мастер спорта России международного класса по пулевой стрельбе, многократный победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира.

Напомним, что с 19 по 22 декабря в Омске проходил чемпионат России по фигурному катанию, на льду G-Drive Арены жители и гости города увидели именитых фигуристов и восходящих звезд. О том, как прошло мероприятие, рассказывал корреспондент Города55.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Владимир Путин#Спортивные соревнования#Спортсмены#Новости#Гимнастика#Тренер#Олимпийский спорт#Художественная гимнастика
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