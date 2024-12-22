Красота, очереди, зайки и «космос». Как в Омске прошел чемпионат по фигурному катанию

Posted 22 декабря, 05:10
Published 22 декабря, 05:10
Modified 22 декабря, 05:12
Updated 22 декабря, 05:12
В Омске с 19 по 22 декабря на льду G-Drive Арены проходит Чемпионат России по фигурному катанию. В субботу зрители увидели женскую и мужскую произвольные программы, по итогам которых и определился медальный расклад в одиночном катании. В этот день на Чемпионат отправился и корреспондент Города55 Евгений Игишев.
Далее — от первого лица.
На трибунах G-Drive Арены не слышно было привычных кричалок про «красно-бело-черных». «Ястребы», к слову, вчера проиграли на выезде тольяттинской «Ладе». А на льду спортивного комплекса проходил чемпионат по одному из самых эстетически красивых видов спорта — по фигурному катанию.
На соревнования я приехал к началу произвольной программы среди женщин. Количество красоты на льду зашкаливало.
Всего произвольную программу откатали 18 участниц. Каждой спортменке на выступление отводится около 5 минут. В отличие от короткой программы, в произвольной у фигуристов есть относительная творческая свобода при исполнении элементов.
Не обошлось без обидных падений и ярких эмоций. Особенно в «уголке для слез и поцелуев». Так в фигурном катании негласно называют место, где спортсмены вместе с тренерами ждут судейских оценок.
Не менее интересно было и в фойе. Вот, например, конкурс плакатов, в котором можно было выиграть теплый шарф. Самое время, на предновогодней неделе омичей ждет похолодание.
На G-Drive Арену съехались гости со всей страны. Были и болельщики из области. Вот, например, семья из Павлоградки с гордостью сообщает, что их район находится в эпицентре фигурного катания.
Пользовалась успехом фотозона «Омск, ты просто космос!». Помните, откуда эти слова? С таким лозунгом Омская область представляла регион в Москве на выставке-форуме «Россия» в 2023 году.
В точках по продаже мерча привычные хоккейные свитера и прочую «ястребиную» атрибутику разбавили вещи из коллекции «Омск, ты просто космос!». Цены на продукцию также были близки к полету в космос: бейсболка — 2500 рублей, футболка — 2900 рублей, сиреневая толстовка с капюшоном — 5900 рублей (по неизвестной причине почти такая же толстовка, но оранжевого цвета, стоила в два раза дешевле).
Там же в магазине можно было сфотографироваться и с фигуристами. Если повезет встретить, конечно. Вот фигуристку Софью Чаплыгину поймали поклонники для фотографии. Спортсменка приехала на соревнования из Краснодарского края, ее интерес к местной сувенирной атрибутике вполне логичен.
Огроменная очередь выстроилась за автографом Аделины Сотниковой. Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании охотно общалась со своими поклонниками в перерыве.
Пробиться к фигуристке было непросто, не помогла даже пресс-карта. Шучу, конечно. Помогла. Поэтому вот вам несколько фото с Аделиной:
Не меньшей популярностью пользовался и Дед Мороз. Новый год, как никак, на носу.
На втором этаже Арены разместилась стойка, где за символическую сумму в 11 рублей предлагалось купить стаканчик чая. Эти деньги пошли в Фонд Константина Хабенского, который помогает детям и молодым людям с опухолью мозга. Всех покупателей чая ждала беспроигрышные лотерея. Выиграл ли я милого плюшевого зайку? Лучше! Мне достался стикер-пак с его изображением.
Ну, и об итогах женского одиночного катания. Фигуристка Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России, выиграв соревнования в Омске. Результат спортсменки в сумме за короткую и произвольную программы — 262,92 балла. Чемпионка рассказала о волнении перед программой.
«Выйдя на лед, чаще всего успокаиваешься, а тут еще больше нервничать начала. Попыталась посмотреть на зрителей, подзарядиться, вроде получилось. После акселя сказала: „Давай, еще“. И потом после каждого прыжка: „Еще“. И доехала чисто. В том году я сомневалась в золоте, а сегодня поняла во время проката, что будет медаль», — поделилась Аделия.
Серебро завоевала Дарья Садкова, набравшая 234,69 балла. Тройку призеров замкнула Алина Горбачева — 223,92 балла.
Также Город55 вел прямую трансляцию с произвольной программы:
Ранее Город55 рассказывал, что омский «Авангард» уступил на выезде тольяттинской «Ладе» со счетом 3:4. Омичи пропустили в первом периоде, но смогли во втором игровом отрезке забить «Ладе» три безответные шайбы. Однако в третьем периоде тольяттинцы были сильнее и также три раза поразили ворота «ястребов».