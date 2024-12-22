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Posted 22 декабря, 05:10

Published 22 декабря, 05:10

Modified 22 декабря, 05:12

Updated 22 декабря, 05:12

В Омск съехались фигуристы со всей страны

Красота, очереди, зайки и «космос». Как в Омске прошел чемпионат по фигурному катанию

22 декабря 2024, 05:10
Фото: Антон Попурей. Министерство спорта Омской области. В Омск съехались фигуристы со всей страны
В субботу на G-Drive Арене фигуристы откатали произвольную программу. Показываем выступления спортсменов активности для болельщиков.

В Омске с 19 по 22 декабря на льду G-Drive Арены проходит Чемпионат России по фигурному катанию. В субботу зрители увидели женскую и мужскую произвольные программы, по итогам которых и определился медальный расклад в одиночном катании. В этот день на Чемпионат отправился и корреспондент Города55 Евгений Игишев.

Далее — от первого лица.

Грация и пластика

На трибунах G-Drive Арены не слышно было привычных кричалок про «красно-бело-черных». «Ястребы», к слову, вчера проиграли на выезде тольяттинской «Ладе». А на льду спортивного комплекса проходил чемпионат по одному из самых эстетически красивых видов спорта — по фигурному катанию.

На соревнования я приехал к началу произвольной программы среди женщин. Количество красоты на льду зашкаливало.

Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщин. Фото: Антон Попурей. Министерство спорта Омской области

Всего произвольную программу откатали 18 участниц. Каждой спортменке на выступление отводится около 5 минут. В отличие от короткой программы, в произвольной у фигуристов есть относительная творческая свобода при исполнении элементов.

Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщин. Фото: Антон Попурей. Министерство спорта Омской области

Не обошлось без обидных падений и ярких эмоций. Особенно в «уголке для слез и поцелуев». Так в фигурном катании негласно называют место, где спортсмены вместе с тренерами ждут судейских оценок.

Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщинПроизвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщин. Фото: Антон Попурей. Министерство спорта Омской области

Конкурс плакатов и «космический» мерч

Не менее интересно было и в фойе. Вот, например, конкурс плакатов, в котором можно было выиграть теплый шарф. Самое время, на предновогодней неделе омичей ждет похолодание.

На конкурсе плакатов можно было выиграть теплый шарфНа конкурсе плакатов можно было выиграть теплый шарф
На конкурсе плакатов можно было выиграть теплый шарфНа конкурсе плакатов можно было выиграть теплый шарф
На конкурсе плакатов можно было выиграть теплый шарфНа конкурсе плакатов можно было выиграть теплый шарф
На конкурсе плакатов можно было выиграть теплый шарф. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

На G-Drive Арену съехались гости со всей страны. Были и болельщики из области. Вот, например, семья из Павлоградки с гордостью сообщает, что их район находится в эпицентре фигурного катания.

Семья из Павлоградки подготовила для чемпионата свой плакатСемья из Павлоградки подготовила для чемпионата свой плакат
Семья из Павлоградки подготовила для чемпионата свой плакат. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Пользовалась успехом фотозона «Омск, ты просто космос!». Помните, откуда эти слова? С таким лозунгом Омская область представляла регион в Москве на выставке-форуме «Россия» в 2023 году.

Омск, ты просто космос!Омск, ты просто космос!
Омск, ты просто космос!Омск, ты просто космос!
Омск, ты просто космос!. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

В точках по продаже мерча привычные хоккейные свитера и прочую «ястребиную» атрибутику разбавили вещи из коллекции «Омск, ты просто космос!». Цены на продукцию также были близки к полету в космос: бейсболка — 2500 рублей, футболка — 2900 рублей, сиреневая толстовка с капюшоном — 5900 рублей (по неизвестной причине почти такая же толстовка, но оранжевого цвета, стоила в два раза дешевле).

Во время чемпионата в фойе продавали омский «космический» мерчВо время чемпионата в фойе продавали омский «космический» мерч
Во время чемпионата в фойе продавали омский «космический» мерчВо время чемпионата в фойе продавали омский «космический» мерч
Во время чемпионата в фойе продавали омский «космический» мерчВо время чемпионата в фойе продавали омский «космический» мерч
Во время чемпионата в фойе продавали омский «космический» мерчВо время чемпионата в фойе продавали омский «космический» мерч
Во время чемпионата в фойе продавали омский «космический» мерч. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Там же в магазине можно было сфотографироваться и с фигуристами. Если повезет встретить, конечно. Вот фигуристку Софью Чаплыгину поймали поклонники для фотографии. Спортсменка приехала на соревнования из Краснодарского края, ее интерес к местной сувенирной атрибутике вполне логичен.

Фигуристка Софья Чаплыгина фотографируется с поклонникамиФигуристка Софья Чаплыгина фотографируется с поклонниками
Фигуристка Софья Чаплыгина фотографируется с поклонниками. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Очередь к легенде и зайчики

Огроменная очередь выстроилась за автографом Аделины Сотниковой. Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании охотно общалась со своими поклонниками в перерыве.

За автографом Аделины Сотниковой выстроилась огромная очередьЗа автографом Аделины Сотниковой выстроилась огромная очередь

Пробиться к фигуристке было непросто, не помогла даже пресс-карта. Шучу, конечно. Помогла. Поэтому вот вам несколько фото с Аделиной:

Аделина Сотникова раздавала автографы поклонникамАделина Сотникова раздавала автографы поклонникам
Аделина Сотникова раздавала автографы поклонникамАделина Сотникова раздавала автографы поклонникам
Аделина Сотникова раздавала автографы поклонникамАделина Сотникова раздавала автографы поклонникам
Аделина Сотникова раздавала автографы поклонникам. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Не меньшей популярностью пользовался и Дед Мороз. Новый год, как никак, на носу.

В фойе гостей вчтретил Дед МорозВ фойе гостей вчтретил Дед Мороз
В фойе гостей вчтретил Дед Мороз. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

На втором этаже Арены разместилась стойка, где за символическую сумму в 11 рублей предлагалось купить стаканчик чая. Эти деньги пошли в Фонд Константина Хабенского, который помогает детям и молодым людям с опухолью мозга. Всех покупателей чая ждала беспроигрышные лотерея. Выиграл ли я милого плюшевого зайку? Лучше! Мне достался стикер-пак с его изображением.

Потратив немного денег на благотворительность, можно было выиграть небольшие сувенирыПотратив немного денег на благотворительность, можно было выиграть небольшие сувениры
Потратив немного денег на благотворительность, можно было выиграть небольшие сувенирыПотратив немного денег на благотворительность, можно было выиграть небольшие сувениры
Потратив немного денег на благотворительность, можно было выиграть небольшие сувенирыПотратив немного денег на благотворительность, можно было выиграть небольшие сувениры
Потратив немного денег на благотворительность, можно было выиграть небольшие сувениры. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Ну, и об итогах женского одиночного катания. Фигуристка Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России, выиграв соревнования в Омске. Результат спортсменки в сумме за короткую и произвольную программы — 262,92 балла. Чемпионка рассказала о волнении перед программой.

«Выйдя на лед, чаще всего успокаиваешься, а тут еще больше нервничать начала. Попыталась посмотреть на зрителей, подзарядиться, вроде получилось. После акселя сказала: „Давай, еще“. И потом после каждого прыжка: „Еще“. И доехала чисто. В том году я сомневалась в золоте, а сегодня поняла во время проката, что будет медаль», — поделилась Аделия.

Серебро завоевала Дарья Садкова, набравшая 234,69 балла. Тройку призеров замкнула Алина Горбачева — 223,92 балла.

В женском одиночном катании победу одержала Аделия ПетросянВ женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян
В женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян. Фото: Антон Попурей. Министерство спорта Омской области

Также Город55 вел прямую трансляцию с произвольной программы:

Ранее Город55 рассказывал, что омский «Авангард» уступил на выезде тольяттинской «Ладе» со счетом 3:4. Омичи пропустили в первом периоде, но смогли во втором игровом отрезке забить «Ладе» три безответные шайбы. Однако в третьем периоде тольяттинцы были сильнее и также три раза поразили ворота «ястребов».

Качели из стороны в сторону. «Авангард» на выезде проиграл «Ладе» — 3:4
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#Евгений Игишев#Спорт#Омск#Фигурное катание#G-Drive Арена#Автограф#Фотозона#Чемпионат России#Мерч
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