Красота, очереди, зайки и «космос». Как в Омске прошел чемпионат по фигурному катанию

В точках по продаже мерча привычные хоккейные свитера и прочую «ястребиную» атрибутику разбавили вещи из коллекции «Омск, ты просто космос!». Цены на продукцию также были близки к полету в космос: бейсболка — 2500 рублей, футболка — 2900 рублей, сиреневая толстовка с капюшоном — 5900 рублей (по неизвестной причине почти такая же толстовка, но оранжевого цвета, стоила в два раза дешевле).