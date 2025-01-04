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Posted 4 января, 10:37

Published 4 января, 10:37

Modified 4 января, 11:20

Updated 4 января, 11:20

В Омской области работников культуры завлекают в села новой выплатой в миллион

Омичам будут давать по миллиону. Кто претендует на выплату

4 января 2025, 10:37
Фото: 1MI.

В Омской области работников культуры завлекают в села новой выплатой в миллион

Проектом занимается министерство культуры Омской области.

С 1 января в Омской области стартовала новая программа «Земский работник культуры». Эта инициатива направлена на привлечение специалистов в учреждения культуры, расположенные в сельских районах, рабочих поселках и малых городах региона.

«У нас уже очень много обновленных и модернизированных учреждений культуры, и их количество будет только расти. Важно привлекать туда молодых специалистов», — сообщает Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

В рамках программы специалисты, которые решат переехать в эти населенные пункты, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Программа реализуется министерством культуры Омской области.

Напомним, данная инициатива запустилась по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Специалистам, переехавшим на Дальний Восток, Донбасс и Новороссию выплата полагается вдвое выше.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Переезд#Выплата#Министерство культуры#Молодые специалисты#Учреждения культуры
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