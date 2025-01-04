Омичам будут давать по миллиону. Кто претендует на выплату

Posted 4 января, 10:37
Published 4 января, 10:37
Modified 4 января, 11:20
Updated 4 января, 11:20
С 1 января в Омской области стартовала новая программа «Земский работник культуры». Эта инициатива направлена на привлечение специалистов в учреждения культуры, расположенные в сельских районах, рабочих поселках и малых городах региона.
«У нас уже очень много обновленных и модернизированных учреждений культуры, и их количество будет только расти. Важно привлекать туда молодых специалистов», — сообщает Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
В рамках программы специалисты, которые решат переехать в эти населенные пункты, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Программа реализуется министерством культуры Омской области.
Напомним, данная инициатива запустилась по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Специалистам, переехавшим на Дальний Восток, Донбасс и Новороссию выплата полагается вдвое выше.