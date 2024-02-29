Работникам культуры за переезд в села и малые города планируют выплачивать до 2 млн

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В России со следующего года планируют запустить программу, которая будет стимулировать работников культуры переезжать в сельскую местность. Об этом рассказал сегодня, 29 февраля, президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«По аналогии с программами „Земский учитель“ и „Земский доктор“ запустим с 2025 года программу „Земский работник культуры“. Специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше — 2 млн рублей», — заявил глава государства.
Ранее Город55 сообщал, что Путин предложил увеличить выплаты за классное руководство сельским учителям. Мера поддержки будет действовать уже с 1 марта.