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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

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Работникам культуры за переезд в села и малые города планируют выплачивать до 2 млн

29 февраля 2024, 11:04
Фото: 1MI
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Программа «Земский работник культуры» должна заработать со следующего года.

В России со следующего года планируют запустить программу, которая будет стимулировать работников культуры переезжать в сельскую местность. Об этом рассказал сегодня, 29 февраля, президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«По аналогии с программами „Земский учитель“ и „Земский доктор“ запустим с 2025 года программу „Земский работник культуры“. Специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше — 2 млн рублей», — заявил глава государства.

Ранее Город55 сообщал, что Путин предложил увеличить выплаты за классное руководство сельским учителям. Мера поддержки будет действовать уже с 1 марта.

Сельским учителям с марта в два раза увеличат выплаты за классное руководство
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#Общество#Владимир Путин#Россия#Программа#Земский доктор#Дальний Восток#Донбасс#Поддержка#Переезд#Выплата#Президент#Евгений Игишев#Послание Федеральному собранию
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