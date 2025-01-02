Омский министр спорта и чемпионка Бацарашкина попали в базу «Миротворца»

Виталину Бацарашкину внесли в реестр за фото на фоне баннера в поддержку специальной военной операции. Снимок был сделан во время соревнований по пулевой стрельбе в омском ФОК «Авангард». Напомним, что омичка Виталина Бацарашкина является двукратной олимпийской чемпионкой по пулевой стрельбе, также на ее счету два «серебра» Игр 2016 года и «золото» чемпионата мира 2018 года.