Омский министр спорта и чемпионка Бацарашкина попали в базу «Миротворца»

Posted 2 января, 08:36
Published 2 января, 08:36
Modified 2 января, 08:38
Updated 2 января, 08:38
Город55 обратил внимание, что министр спорта Омской области Алексей Ленберг и олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина пополнили базу «Миротворец» — заблокированный на территории РФ украинский интернет-ресурс.
Виталину Бацарашкину внесли в реестр за фото на фоне баннера в поддержку специальной военной операции. Снимок был сделан во время соревнований по пулевой стрельбе в омском ФОК «Авангард». Напомним, что омичка Виталина Бацарашкина является двукратной олимпийской чемпионкой по пулевой стрельбе, также на ее счету два «серебра» Игр 2016 года и «золото» чемпионата мира 2018 года.
Министр Алексей Ленберг попал в «Миротворец» за участие в спортивных мероприятиях, посвященных поддержке СВО. Речь идет о форуме в Красноярске и двух соревнованиях в Омске. Ленберга назначили на должность министра спорта региона в ноябре 2024 года.
Ранее Город55 сообщал, что игроки волейбольного клуба «Омичка» оказались в украинской базе «Миротворец».