Волейболистки из клуба «Омичка» пополнили списки украинского «Миротворца»

Posted 6 октября, 06:49
Published 6 октября, 06:49
Modified 6 октября, 06:51
Updated 6 октября, 06:51
Как обратил внимание Город55, еще несколько имен омских спортсменов пополнили базу «Миротворец» — заблокированный на территории РФ украинский интернет-ресурс. На этот раз к «компании» генерального директора ХК «Авангард», замминистра спорта Омской области Дмитрия Здановича и боксеру Алексею Тищенко добавились игроки волейбольного клуба «Омичка»: Владислава Коржова и Елизавета Лялина (известны фанатам клуба под номерами 23 и 21).
Как отмечается, причиной их добавления в базу данных стало участие в мастер-классе, состоявшемся в ноябре 2023 года в спорткомплексе «Юность» — в помещении, где проходило мероприятие, был установлен баннер в поддержку специальной военной операции.
Напомним, спортсмены, чиновники и политики Омской области неоднократно становились объектом внимания авторов запрещенного ресурса: так, например, в сентябре в базу «Миротворца» попал и Сергей Щербаков — яхтсмен и основатель «Сибирской парусной федерации „Фарос“». Причиной внимания к нему стал бейджик с символикой «Z», который мужчина надел во время водного шествия «Бессмертного полка».
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