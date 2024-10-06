Волейболистки из клуба «Омичка» пополнили списки украинского «Миротворца»

Напомним, спортсмены, чиновники и политики Омской области неоднократно становились объектом внимания авторов запрещенного ресурса: так, например, в сентябре в базу «Миротворца» попал и Сергей Щербаков — яхтсмен и основатель «Сибирской парусной федерации „Фарос“». Причиной внимания к нему стал бейджик с символикой «Z», который мужчина надел во время водного шествия «Бессмертного полка».