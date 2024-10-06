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Posted 6 октября, 06:49

Published 6 октября, 06:49

Modified 6 октября, 06:51

Updated 6 октября, 06:51

Владислава Коржова

Волейболистки из клуба «Омичка» пополнили списки украинского «Миротворца»

6 октября 2024, 06:49
Фото: Пресс-служба волейбольного клуба «Локомотив»
Владислава Коржова

Игроки волейбольного клуба «Омичка» оказались в украинской базе «Миротворец»

Сюжет
Специальная военная операция
В реестр запрещенного на территории РФ интернет-ресурса попали сразу две омские спортсменки: поводом для добавления их имен в базу данных стало участие в одном из мероприятий, где был установлен баннер в поддержку СВО.

Как обратил внимание Город55, еще несколько имен омских спортсменов пополнили базу «Миротворец» — заблокированный на территории РФ украинский интернет-ресурс. На этот раз к «компании» генерального директора ХК «Авангард», замминистра спорта Омской области Дмитрия Здановича и боксеру Алексею Тищенко добавились игроки волейбольного клуба «Омичка»: Владислава Коржова и Елизавета Лялина (известны фанатам клуба под номерами 23 и 21).

Как отмечается, причиной их добавления в базу данных стало участие в мастер-классе, состоявшемся в ноябре 2023 года в спорткомплексе «Юность» — в помещении, где проходило мероприятие, был установлен баннер в поддержку специальной военной операции.

Напомним, спортсмены, чиновники и политики Омской области неоднократно становились объектом внимания авторов запрещенного ресурса: так, например, в сентябре в базу «Миротворца» попал и Сергей Щербаков — яхтсмен и основатель «Сибирской парусной федерации „Фарос“». Причиной внимания к нему стал бейджик с символикой «Z», который мужчина надел во время водного шествия «Бессмертного полка».

Выступил на мероприятии. Омского яхтсмена и капитана добавили в базу «Миротворец»
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#Илья Скобин#Политика#Спорт#Россия#Спортсмены#Украина#Омичка#Новости#Мастер-класс#Специальная военная операция#Миротворец#Волейболистки#Запрещенный ресурс
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