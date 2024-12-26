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Posted 26 декабря, 12:00

Published 26 декабря, 12:00

Modified 26 декабря, 12:00

Updated 26 декабря, 12:00

ВТБ: россияне считают, что высокие ставки по вкладам уберегут сбережения от инфляции

ВТБ: россияне считают, что высокие ставки по вкладам уберегут сбережения от инфляции

26 декабря 2024, 12:00
Фото: Владимир Смирнов. Банк ВТБ.
Согласно результатам опроса* ВТБ, для достижения финансовых целей в 2025 году около четверти россиян будет полагаться на уровень процентных ставок по вкладам.

Абсолютное большинство в той или иной мере полагает, что высокие ставки по вкладам смогут уберечь сбережения от инфляции в следующем году.

Около трети россиян (36%) ожидают, что в следующем году ставки по вкладам останутся примерно на том же уровне, более четверти (29%) отметили, что они повысятся на 3-5%. Незначительная доля россиян считает, что ставки будут значительно ниже или сильно выше текущих значений.

Больше трети россиян (37%) удалось достигнуть небольшого прогресса в накоплении или превзойти свои финансовые цели на этот год. Почти 40% опрошенных планируют откладывать в следующем году чуть больше, чем в 2024. Текущий уровень накоплений будут поддерживать 33% респондентов. Значительно больше намерены копить 8% россиян.

Наиболее предпочтительные способы для вложения свободных средств для россиян — это вклады (43%) и недвижимость (41%). Также респонденты выбирают золото (28%), акции (17%), облигации (13%), иностранную валюту (11%).

Среди наиболее опасных финансовых рисков в следующем году респонденты чаще всего выделяли инфляцию (49%), неожиданные расходы (17%), геополитические риски (15%), колебание цен на активы (10%).

*Опрос проведен ВТБ со 12 по 20 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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#Экономика#Россия#Ставки#ВТБ#Новости#Вклады
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