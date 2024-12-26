ВТБ: россияне считают, что высокие ставки по вкладам уберегут сбережения от инфляции

Около трети россиян (36%) ожидают, что в следующем году ставки по вкладам останутся примерно на том же уровне, более четверти (29%) отметили, что они повысятся на 3-5%. Незначительная доля россиян считает, что ставки будут значительно ниже или сильно выше текущих значений.