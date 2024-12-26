ВТБ завершил сделку по приобретению «Почта Банка»

Интеграция «Почта Банка» в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть «Почта Банка» насчитывает 24 тысячи точек продаж, а активная клиентская база составляет 9 млн человек. Они получат доступ к первоклассным услугам ВТБ — не только банка, но и всей группы ВТБ.