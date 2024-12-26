ВТБ завершил сделку по приобретению «Почта Банка»

Posted 26 декабря, 09:38
Published 26 декабря, 09:38
Modified 26 декабря, 09:40
Updated 26 декабря, 09:40
Интеграция «Почта Банка» в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть «Почта Банка» насчитывает 24 тысячи точек продаж, а активная клиентская база составляет 9 млн человек. Они получат доступ к первоклассным услугам ВТБ — не только банка, но и всей группы ВТБ.
«Как и планировали, в этом году мы закрыли сделку по консолидации акций „Почта Банка“, а в следующем планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ. В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами. Уверен, что сделка выгодна для всех ее участников и поможет каждому из них обеспечить дальнейшее устойчивое развитие бизнеса и повышение качества услуг для клиентов», — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Справка:
«Почта Банк» (лицензия ЦБ РФ №650 от 25.03.2016) — универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 года международной финансовой группой ВТБ и ФГУП «Почта России» на базе «Лето Банка». Одной из главных социально значимых задач «Почта Банка» является повышение доступности финансовых услуг для жителей России. Банк развивает свою филиальную сеть на базе отделений «Почты России».
В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.