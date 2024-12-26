В Омске перед Новым годом изъяли 6 500 литров нелегального пива

Ранее Город55 писал о том, что Курганское УФАС выявило случай недобросовестной конкуренции в сети магазинов «Пинта». Местный предприниматель продавал пиво под марками «Курганское» и «Курганское живое», указывая на ценниках, что оно произведено в Кургане, хотя на самом деле пиво изготавливалось в Омске.