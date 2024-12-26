В Омске перед Новым годом изъяли 6 500 литров нелегального пива

Posted 26 декабря, 04:34
Published 26 декабря, 04:34
Modified 26 декабря, 04:44
Updated 26 декабря, 04:44
В Омске сотрудники Росалкогольтабакконтроля совместно с полицией обнаружили нелегальный склад с пивом и пивными напитками, которые планировали продать в новогодние праздники. На складе было найдено 6 500 литров продукции, включая пиво, пивные напитки и медовуху, без маркировки и необходимых знаков, подтверждающих легальность товара.
Эти напитки были изъяты из незаконного оборота. В настоящее время выясняется, кому принадлежала эта крупная партия алкоголя. Ведомство уверяет, что такие действия помогут предотвратить продажу нелегального алкоголя в праздничный период.
Ранее Город55 писал о том, что Курганское УФАС выявило случай недобросовестной конкуренции в сети магазинов «Пинта». Местный предприниматель продавал пиво под марками «Курганское» и «Курганское живое», указывая на ценниках, что оно произведено в Кургане, хотя на самом деле пиво изготавливалось в Омске.