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Posted 18 декабря, 02:25

Published 18 декабря, 02:25

Modified 18 декабря, 02:43

Updated 18 декабря, 02:43

УФАС разоблачило маркетинговую уловку «курганского» пива из Омска

Ложное происхождение: пиво из Омска внезапно стало «курганским»

18 декабря 2024, 02:25
Фото: Изображение Midjourney.

УФАС разоблачило маркетинговую уловку «курганского» пива из Омска

Курганские антимонопольщики выявили факт недобросовестной конкуренции.

Курганское УФАС обнаружило недобросовестную конкуренцию в сети магазинов «Пинта». Местный предприниматель продавал пиво под названиями «Курганское» и «Курганское живое», утверждая на ценниках, что оно произведено в Кургане. Однако выяснилось, что пиво изготавливалось в Омске.

Эта информация могла вводить покупателей в заблуждение и давала продавцу несправедливое преимущество перед конкурентами. Жалобу в антимонопольную службу подало ООО «Зауральские напитки».

УФАС потребовало прекратить такие действия. У омского предпринимателя есть 10 дней, чтобы выполнить предписание. Если он устранит нарушение в срок, дело о нарушении закона возбуждено не будет, и штрафы ему не грозят.

На данный момент позиция предпринимателя не озвучена, а как именно будет контролироваться выполнение требований, не уточняется.

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#Диана Рязанцева#Омск#Продажа#Магазин#УФАС#Пиво#Жалоба#Курган#Антимонопольная служба#Недобросовестная конкуренция
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