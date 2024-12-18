Ложное происхождение: пиво из Омска внезапно стало «курганским»

Posted 18 декабря, 02:25
Published 18 декабря, 02:25
Modified 18 декабря, 02:43
Updated 18 декабря, 02:43
Курганское УФАС обнаружило недобросовестную конкуренцию в сети магазинов «Пинта». Местный предприниматель продавал пиво под названиями «Курганское» и «Курганское живое», утверждая на ценниках, что оно произведено в Кургане. Однако выяснилось, что пиво изготавливалось в Омске.
Эта информация могла вводить покупателей в заблуждение и давала продавцу несправедливое преимущество перед конкурентами. Жалобу в антимонопольную службу подало ООО «Зауральские напитки».
УФАС потребовало прекратить такие действия. У омского предпринимателя есть 10 дней, чтобы выполнить предписание. Если он устранит нарушение в срок, дело о нарушении закона возбуждено не будет, и штрафы ему не грозят.
На данный момент позиция предпринимателя не озвучена, а как именно будет контролироваться выполнение требований, не уточняется.