Голос из прошлого: легендарный тембр Виктора Ларионова прозвучит в омском цирке

Но это не единственное новшество. Перед началом представлений в цирке звучит мелодия, которая более 70 лет была музыкальным позывным для омской студии радио и телевидения. Она стала своеобразным сигналом к началу шоу, возвращая взрослых посетителей в атмосферу их юных лет, когда этот мотив был неизменной частью их утра.