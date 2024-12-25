Голос из прошлого: легендарный тембр Виктора Ларионова прозвучит в омском цирке

Posted 25 декабря, 03:33
Published 25 декабря, 03:33
Modified 25 декабря, 05:33
Updated 25 декабря, 05:33
В омском цирке появилось нечто, что наполнило зрителей теплым чувством ностальгии. Теперь важные объявления для посетителей звучат голосом легендарного диктора Виктора Ларионова, чье бархатное «Доброе утро. В эфире Омск» более 20 лет назад стало символом пробуждения для всей Омской области. Этот голос, знакомый многим с детства, вновь радует слушателей, вызывая у зрителей цирка восторг и приятные воспоминания.
Но это не единственное новшество. Перед началом представлений в цирке звучит мелодия, которая более 70 лет была музыкальным позывным для омской студии радио и телевидения. Она стала своеобразным сигналом к началу шоу, возвращая взрослых посетителей в атмосферу их юных лет, когда этот мотив был неизменной частью их утра.
«Нам очень хочется, чтобы омский цирк стал порталом в мир детства не только для детей, но и для взрослых», — отметил директор цирка Виталий Доля.
Напомним, ранее Город55 писал о том, что на детские новогодние представления в омском цирке потратят 5 млн рублей.