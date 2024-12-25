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Posted 25 декабря, 03:33

Published 25 декабря, 03:33

Modified 25 декабря, 05:33

Updated 25 декабря, 05:33

Легендарный голос Виктора Ларионова прозвучит в омском цирке

Голос из прошлого: легендарный тембр Виктора Ларионова прозвучит в омском цирке

25 декабря 2024, 03:33
Фото: gorod55.ru.

Легендарный голос Виктора Ларионова прозвучит в омском цирке

Омский цирк подарит зрителям не только яркие представления, но и путешествие в прошлое.

В омском цирке появилось нечто, что наполнило зрителей теплым чувством ностальгии. Теперь важные объявления для посетителей звучат голосом легендарного диктора Виктора Ларионова, чье бархатное «Доброе утро. В эфире Омск» более 20 лет назад стало символом пробуждения для всей Омской области. Этот голос, знакомый многим с детства, вновь радует слушателей, вызывая у зрителей цирка восторг и приятные воспоминания.

Но это не единственное новшество. Перед началом представлений в цирке звучит мелодия, которая более 70 лет была музыкальным позывным для омской студии радио и телевидения. Она стала своеобразным сигналом к началу шоу, возвращая взрослых посетителей в атмосферу их юных лет, когда этот мотив был неизменной частью их утра.

Виктор Ларионов за работойВиктор Ларионов за работой
Виктор Ларионов за работой. Фото: Омский государственный цирк
«Нам очень хочется, чтобы омский цирк стал порталом в мир детства не только для детей, но и для взрослых», — отметил директор цирка Виталий Доля.

Напомним, ранее Город55 писал о том, что на детские новогодние представления в омском цирке потратят 5 млн рублей.

На детские новогодние представления в омском цирке потратят 5 млн рублей
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#Диана Рязанцева#Музыка#Омск#Цирк#Новости#Ностальгия#Виктор Ларионов
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