На детские новогодние представления в омском цирке потратят 5 млн рублей

Омский депкульт заключил контракт с предпринимателем Лилией Половцевой на поставку почти 8 тысяч билетов в омский цирк. Там пройдут новогодние представления для детей (24 и 26 декабря — два представления, 6 января — одно). Билеты на праздник, как правило, выдают многодетным и малообеспеченным семьям, льготникам и прочим категориям.