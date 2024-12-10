gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 10:43

Published 10 декабря, 10:43

Modified 10 декабря, 10:45

Updated 10 декабря, 10:45

Иллюстрация

На детские новогодние представления в омском цирке потратят 5 млн рублей

10 декабря 2024, 10:43
Фото: 1MI. Иллюстрация
Юным омичам покажут шоу «Тайна пирата». Всего пройдет 5 представлений.

Омский депкульт заключил контракт с предпринимателем Лилией Половцевой на поставку почти 8 тысяч билетов в омский цирк. Там пройдут новогодние представления для детей (24 и 26 декабря — два представления, 6 января — одно). Билеты на праздник, как правило, выдают многодетным и малообеспеченным семьям, льготникам и прочим категориям.

Шоу носит название «Тайна пирата». Развлекать детей будут жонглеры, сказочные персонажи, дрессированные животные и Дед Мороз со Снегурочкой. Общая стоимость представлений составит 5 млн рублей — по 1 млн за каждое.

Согласно данным Rusprofile, предприниматель Лилия Половцева зарегистрирована, а Барнауле в июле 2024 году. В карточке она фигурирует под фамилией Изотова. ИП занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

Всего в этом году для омичей подготовили больше 70 новогодних мероприятий:

Все новогодние события в одном месте: стало известно, какая программа ждет омичей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Культура#Дети#Цирк#Представление#Спектакль#Омский цирк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика