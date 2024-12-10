На детские новогодние представления в омском цирке потратят 5 млн рублей

Posted 10 декабря, 10:43
Published 10 декабря, 10:43
Modified 10 декабря, 10:45
Updated 10 декабря, 10:45
Омский депкульт заключил контракт с предпринимателем Лилией Половцевой на поставку почти 8 тысяч билетов в омский цирк. Там пройдут новогодние представления для детей (24 и 26 декабря — два представления, 6 января — одно). Билеты на праздник, как правило, выдают многодетным и малообеспеченным семьям, льготникам и прочим категориям.
Шоу носит название «Тайна пирата». Развлекать детей будут жонглеры, сказочные персонажи, дрессированные животные и Дед Мороз со Снегурочкой. Общая стоимость представлений составит 5 млн рублей — по 1 млн за каждое.
Согласно данным Rusprofile, предприниматель Лилия Половцева зарегистрирована, а Барнауле в июле 2024 году. В карточке она фигурирует под фамилией Изотова. ИП занимается деятельностью в области исполнительских искусств.
Всего в этом году для омичей подготовили больше 70 новогодних мероприятий: