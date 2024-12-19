ГК «Титан» удвоила продажи изопропилового спирта по итогам трех кварталов 2024 года

Posted 19 декабря, 04:15
Published 19 декабря, 04:15
Modified 19 декабря, 04:20
Updated 19 декабря, 04:20
Завод «Омский каучук», входящий в состав ГК «Титан», значительно увеличил долю продаж изопропилового спирта (ИПС) в 2024 году. За первые девять месяцев текущего года ее доля выросла с 22% до 45%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличились продажи других ключевых продуктов: фенола и ацетона. Доля продаж фенола поднялась с 24% до 31%, а ацетона — с 27% до 34%.
Производство ИПС также показало положительную динамику, увеличившись с 45% до 52% от общего объема в России. Выпуск фенола и ацетона вырос на 9 процентных пунктов, составив 33% от общероссийского производства. Эти показатели подтверждают лидерство ГК «Титан» на российском рынке органических соединений.
Компания начала производить изопропиловый спирт из ацетона, произведенного на собственных мощностях в 2021 году. Этот продукт оказался значительно лучше импортных аналогов по ряду характеристик, что позволило значительно нарастить объемы производства и удовлетворить потребности российских предприятий в высококачественном сырье всего за три года.
«Увеличение доли выпуска и продаж фенола, ацетона и ИПС связано с сокращением производства данных видов продукции другими производителями из-за простоя некоторых российских мощностей. На динамику также повлияло сезонное увеличение спроса на стеклоомывающие жидкости, производимые на базе изопропилового спирта. Производство другой продукции — МТБЭ и СКМС осталось на прежнем уровне, но доля внутреннего рынка скорректирована в связи с увеличением производства этой продукции на рынке в целом. Кроме того, оказывает влияние переориентация экспортных потоков на внутренний рынок», — пояснил заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов.
За девять месяцев 2024 года выпуск таких продуктов, как СКМС (синтетический каучук) и МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), составил 25% и 17% соответственно от общего объема их производства в России, что ниже показателей прошлого года (30% и 20%).