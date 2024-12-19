ГК «Титан» удвоила продажи изопропилового спирта по итогам трех кварталов 2024 года

Завод «Омский каучук», входящий в состав ГК «Титан», значительно увеличил долю продаж изопропилового спирта (ИПС) в 2024 году. За первые девять месяцев текущего года ее доля выросла с 22% до 45%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличились продажи других ключевых продуктов: фенола и ацетона. Доля продаж фенола поднялась с 24% до 31%, а ацетона — с 27% до 34%.