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Posted 10 декабря, 03:28

Published 10 декабря, 03:28

Modified 10 декабря, 03:30

Updated 10 декабря, 03:30

ГК «Титан» получила уникальную отечественную установку производства изофорона

ГК «Титан» получила уникальную отечественную установку производства изофорона

10 декабря 2024, 03:28
Фото: ГК «Титан».
Новое оборудование позволит производить изофорон, а также промежуточные химические вещества, востребованные в различных отраслях.

Сегодня ГК «Титан» получила последний, третий блок уникальной отечественной установки гидрирования мезитилоксида. Два первых блока, предназначенные для конденсации и разделения сырья, уже были установлены на заводе «Омский каучук», который является частью группы. Там и будет расположено новое производство изофорона.

В настоящее время идет монтаж оборудования, после чего начнется пуско-наладка. Ожидается, что установка начнет работать в 2025 году.

Эта установка позволяет изготавливать из ацетона, который производит завод «Омский каучук», изофорон с высокой эффективностью. Также она будет производить другие важные химические вещества, такие как диацетоновый спирт, мезитилоксид и метилизобутилкетон, которые широко используются в различных отраслях как растворители.

«В настоящее время мы реализуем несколько проектов мало- и среднетоннажной химии, включая производство цитратов (соли лимонной кислоты), изофорона и другой продукции. За счет импортозамещения и ввода в промышленное производство этой отечественной технологии мы укрепим позиции компании на рынке за счет выпуска более конкурентоспособной продукции, а также сделаем еще один шаг навстречу технологическому суверенитету страны», — сообщила генеральный директор ГК «Титан», Ольга Тарасенко.

Проект реализуется в рамках соглашения с Минпромторгом РФ и поддерживается государством для продвижения современных технологий, а также инновационных проектов. Работу над проектом ведет команда инженеров ГК «Титан» совместно с Менделеевским инжиниринговым центром.

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#Диана Рязанцева#Омск#Производство#Инновации#Новости#ГК Титан#Омский каучук#Технологический суверенитет#Минпромторг РФ#Химическая промышленность
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