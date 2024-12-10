ГК «Титан» получила уникальную отечественную установку производства изофорона

Эта установка позволяет изготавливать из ацетона, который производит завод «Омский каучук», изофорон с высокой эффективностью. Также она будет производить другие важные химические вещества, такие как диацетоновый спирт, мезитилоксид и метилизобутилкетон, которые широко используются в различных отраслях как растворители.