ГК «Титан» получила уникальную отечественную установку производства изофорона

Posted 10 декабря, 03:28
Published 10 декабря, 03:28
Modified 10 декабря, 03:30
Updated 10 декабря, 03:30
Сегодня ГК «Титан» получила последний, третий блок уникальной отечественной установки гидрирования мезитилоксида. Два первых блока, предназначенные для конденсации и разделения сырья, уже были установлены на заводе «Омский каучук», который является частью группы. Там и будет расположено новое производство изофорона.
В настоящее время идет монтаж оборудования, после чего начнется пуско-наладка. Ожидается, что установка начнет работать в 2025 году.
Эта установка позволяет изготавливать из ацетона, который производит завод «Омский каучук», изофорон с высокой эффективностью. Также она будет производить другие важные химические вещества, такие как диацетоновый спирт, мезитилоксид и метилизобутилкетон, которые широко используются в различных отраслях как растворители.
«В настоящее время мы реализуем несколько проектов мало- и среднетоннажной химии, включая производство цитратов (соли лимонной кислоты), изофорона и другой продукции. За счет импортозамещения и ввода в промышленное производство этой отечественной технологии мы укрепим позиции компании на рынке за счет выпуска более конкурентоспособной продукции, а также сделаем еще один шаг навстречу технологическому суверенитету страны», — сообщила генеральный директор ГК «Титан», Ольга Тарасенко.
Проект реализуется в рамках соглашения с Минпромторгом РФ и поддерживается государством для продвижения современных технологий, а также инновационных проектов. Работу над проектом ведет команда инженеров ГК «Титан» совместно с Менделеевским инжиниринговым центром.