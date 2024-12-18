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Posted 18 декабря, 09:36

Published 18 декабря, 09:36

Modified 18 декабря, 09:36

Updated 18 декабря, 09:36

Виталий Хоценко переназначл замначальника государственно-правового управления

В Омской области переназначили замначальника государственно-правового управления

18 декабря 2024, 09:36
Фото: 1MI.

Виталий Хоценко переназначл замначальника государственно-правового управления

Должность снова получил бывший замминистра имущественных отношений Андрей Подгорбунских.

В Омской области назначили замначальника Главного государственно-правового управления. Пост сохранил за собой Андрей Подгорбунских. Соответствующее распоряжение подписал 18 декабря губернатор Виталий Хоценко.

«Назначить Подгорбунских Андрея Владимировича заместителем начальника Главного государственно-правового управления Омской области 19 декабря 2024 года сроком на один год», — говорится в документе.

Андрей Подгорбунских прежде работал на должностях директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы администрации Омска, первого замминистра имущественных отношений Омской области, входил в совет директоров омского аэропорта. Он имеет звание «Заслуженный юрист Омской области».

Напомним, что начальником Главного государственно-правового управления до ноября текущего года был Антон Банников, ставший на днях заместителем министра здравоохранения.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Назначения#Андрей Подгорбунских
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