В Омской области переназначили замначальника государственно-правового управления

Posted 18 декабря, 09:36
Published 18 декабря, 09:36
Modified 18 декабря, 09:36
Updated 18 декабря, 09:36
В Омской области назначили замначальника Главного государственно-правового управления. Пост сохранил за собой Андрей Подгорбунских. Соответствующее распоряжение подписал 18 декабря губернатор Виталий Хоценко.
«Назначить Подгорбунских Андрея Владимировича заместителем начальника Главного государственно-правового управления Омской области 19 декабря 2024 года сроком на один год», — говорится в документе.
Андрей Подгорбунских прежде работал на должностях директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы администрации Омска, первого замминистра имущественных отношений Омской области, входил в совет директоров омского аэропорта. Он имеет звание «Заслуженный юрист Омской области».
Напомним, что начальником Главного государственно-правового управления до ноября текущего года был Антон Банников, ставший на днях заместителем министра здравоохранения.