В Омской области назначили заместителей трех министров

28 ноября губернатор Омской области издал распоряжение о назначении новых заместителей министров в нескольких ведомствах региона. В соответствии с этим распоряжением, Светлану Акимову назначили на должность заместителя министра финансов Омской области. Её назначение вступило в силу 30 ноября и будет действовать в течение одного года.