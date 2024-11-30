В Омской области назначили заместителей трех министров

Posted 30 ноября, 05:16
Published 30 ноября, 05:16
Modified 30 ноября, 05:18
Updated 30 ноября, 05:18
28 ноября губернатор Омской области издал распоряжение о назначении новых заместителей министров в нескольких ведомствах региона. В соответствии с этим распоряжением, Светлану Акимову назначили на должность заместителя министра финансов Омской области. Её назначение вступило в силу 30 ноября и будет действовать в течение одного года.
В тот же день, 30 ноября Евгений Кравченко занял пост заместителя министра строительства Омской области. Его срок полномочий также составит один год.
Кроме того, 28 ноября Наталья Иванова стала первым заместителем министра спорта Омской области. Её назначение также рассчитали на один год, однако для неё установлен испытательный срок продолжительностью в три месяца.
Напомним, что ранее Виталий Хоценко объявил о назначении новых руководителей в министерства спорта, образования и транспорта.