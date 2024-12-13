Кадиллак, квартиры и штраф: что стало известно о задержанном омском министре

Также стало известно, что в 2023 году вице-губернатор Омской области привлекался к административной ответственности за обгон в запрещенной зоне. Дело было передано в Судебный участок № 2 по Илишевскому району Республики Башкортостан, где суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей. Сам чиновник заявлял, что не согласен с обвинением.