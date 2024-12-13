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Posted 13 декабря, 03:00

Published 13 декабря, 03:00

Modified 13 декабря, 04:15

Updated 13 декабря, 04:15

У задержанного омского министра Цуканова обнаружили роскошное авто

Кадиллак, квартиры и штраф: что стало известно о задержанном омском министре

13 декабря 2024, 03:00
Фото: Телеграм-канал Дениса Цуканова.

У задержанного омского министра Цуканова обнаружили роскошное авто

Задержание чиновника, доставленного в Москву, связано с возбужденным уголовным делом, подробности которого пока не разглашаются.

Вице-губернатор Омской области и министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов владел автомобилем Cadillac Escalade, стоимость которого, в зависимости от года выпуска и состояния, оценивается от 5 до 25 миллионов рублей.

Согласно декларации за 2021 год, Цуканов, занимая должность замдиректора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России, заработал около 3,5 миллиона рублей. Помимо Cadillac Escalade, ранее ему принадлежал другой автомобиль марки Cadillac — GMT926.

Кроме машин в собственности его супруги с доходом около 63 тысяч рублей находилась квартира площадью 51,7 кв. м, в пользовании Цуканова находилось жилье площадью 48,3 кв. м.

Также стало известно, что в 2023 году вице-губернатор Омской области привлекался к административной ответственности за обгон в запрещенной зоне. Дело было передано в Судебный участок № 2 по Илишевскому району Республики Башкортостан, где суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей. Сам чиновник заявлял, что не согласен с обвинением.

Напомним, вчера министр цифрового развития региона был задержан в Омске и доставлен в Москву, где в Басманном суде ему изберут меру пресечения. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, однако его детали не разглашаются. Информации об освобождении его от занимаемых должностей пока нет.

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#Диана Рязанцева#Омск#Москва#Уголовное дело#Денис Цуканов#Вице-губернатор
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