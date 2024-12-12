От Петербурга до Донецка: какой была карьера задержанного Дениса Цуканова

Posted 12 декабря, 11:17
Published 12 декабря, 11:17
Modified 12 декабря, 11:31
Updated 12 декабря, 11:31
Сегодня, 12 декабря, стало известно о задержании вице-губернатора Омской области и министра цифрового развития Дениса Цуканова. По информации Города55, чиновника доставят в Москву, и Басманный районный суд примет решение о мере пресечения в рамках уголовного дела. Официально эту историю пока не комментируют, а пока стоит вспомнить, чем известен Денис Цуканов и каким был его карьерный путь до появления в Омске.
Будущий вице-губернатор родился в 1985 году в Ленинграде. В 2007 году он окончил экономический факультет Санкт-Петербургского университета по специальности «экономист-менеджер», в 2010 — аспирантуру. Работать Цуканов начал еще в бытность студентом, причем сразу стал заместителем директора по экономике и финансам строительной компании ООО «Питерстройметалл» (ему тогда было 19 лет). В 22 он занял пост исполнительного директора ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», в 25 перешел в администрацию Санкт-Петербурга, на должность начальника управления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.
В 2012 году Цуканов перебрался в Москву. Он занял пост заместителя директора департамента развития отрасли ИТ федерального Минкомсвязи, а в 2014 году — заместителя директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга.
В 2022 году Цуканов проработал 7 месяцев (с марта по октябрь) директором-управляющим партнера частной особой экономической зоны ООО «НМС Холдинг» в Ставрополе, а оттуда переехал в Донецк. Он стал заместителем председателя правительства ДНР и руководителем его аппарата. Наконец, в июле 2023 года Цуканов был назначен министром цифрового развития и вице-губернатором Омской области.
Стоит отметить, что в послужном списке Цуканова фигурируют по большей части те же регионы, что и в послужном списке губернатора Омской области Виталия Хоценко. Последний, придя в Минпромторг в 2019 году, стал непосредственным начальником Цуканова, а позже дважды назначал его своим заместителем — в Донецке и Омске. В Ставропольском крае Хоценко тоже работал, но раньше, в 2010-х годах.
В областном правительстве задержание Цуканова, как и возможные кадровые изменения, пока не комментируют. Министерством цифрового развития в отсутствие министра должен руководить его первый заместитель Максим Макаленко.