От Петербурга до Донецка: какой была карьера задержанного Дениса Цуканова

Будущий вице-губернатор родился в 1985 году в Ленинграде. В 2007 году он окончил экономический факультет Санкт-Петербургского университета по специальности «экономист-менеджер», в 2010 — аспирантуру. Работать Цуканов начал еще в бытность студентом, причем сразу стал заместителем директора по экономике и финансам строительной компании ООО «Питерстройметалл» (ему тогда было 19 лет). В 22 он занял пост исполнительного директора ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», в 25 перешел в администрацию Санкт-Петербурга, на должность начальника управления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.