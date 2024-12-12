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Posted 12 декабря, 06:17

Published 12 декабря, 06:17

Modified 12 декабря, 06:19

Updated 12 декабря, 06:19

Губернатор Хоценко вручил омским школьникам паспорта в День Конституции

Губернатор Хоценко вручил омским школьникам паспорта в День Конституции

12 декабря 2024, 06:17
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области.
Паспорта из рук губернатора получили 30 девушек и юношей, которые отличились в учебе, спорте и общественной деятельности.

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, 30 школьников из Омской области получили главный документ в своей жизни лично от губернатора Виталия Хоценко. На церемонию в зал официальных приемов облправительства пригласили тех, кто отличился в учебе, спорте и общественной деятельности.

«Поздравляю вас с двойным праздником — вручением паспортов гражданина Российской Федерации и Днем Конституции. Уверен, этот день запомнится вам на всю жизнь. Вместе с главным документом вы получаете не только права, но и обязанности. Обладатель паспорта находится под защитой государства, а гражданин, в свою очередь, должен защищать свою Родину, отстаивать ее интересы, заботиться о ее будущем», — отметил Виталий Хоценко.

Большинство школьников, получивших сегодня паспорта, являются участниками Движения первых, у которого недавно появилось собственное рабочее пространство. Помимо паспортов, молодым людям вручили брошюру с основным Законом РФ. Мероприятие стало частью всероссийской акции «Мы — граждане России!».

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#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Школьники#Губернатор#Новости#Паспорт#Виталий Хоценко
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