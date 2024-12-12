Губернатор Хоценко вручил омским школьникам паспорта в День Конституции

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, 30 школьников из Омской области получили главный документ в своей жизни лично от губернатора Виталия Хоценко. На церемонию в зал официальных приемов облправительства пригласили тех, кто отличился в учебе, спорте и общественной деятельности.