Хоценко на заседании Проектного комитета Омской области наметил планы на 2025 год

Posted 11 декабря, 09:37
Published 11 декабря, 09:37
Modified 11 декабря, 09:39
Updated 11 декабря, 09:39
На заключительном в 2024 году заседании Проектного комитета Омской области под руководством Виталия Хоценко были подведены предварительные итоги участия региона в завершающихся нацпроектах и намечены планы на новые проекты и программы.
В 2024 году на нацпроекты Омская область направила 23,3 млрд рублей, из них 13,8 млрд — это средства федерального бюджета. В следующем году работа Проектного комитета продолжится.
«Есть организационные вопросы, медлить с которыми нельзя. Это как раз включение как можно больше мероприятий Омской области в новые национальные проекты. Приоритетом финансирования из областного бюджета будут те проекты, на которые мы привлекаем федеральные средства. Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 5 декабря, четко обозначил приоритетность работы в рамках нацпроектов», — отметил губернатор.
Состав нацпроектов, кстати, сильно расширился. Всего в 2025 году будет 19 нацпроектов и 122 федеральных проекта. Виталий Хоценко поручил каждому зампредседателя облправительства, министрам, руководителям ведомств и главам районов оперативно отрабатывать соглашения о реализации новых нацпроектов.