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Posted 11 декабря, 09:37

Published 11 декабря, 09:37

Modified 11 декабря, 09:39

Updated 11 декабря, 09:39

Хоценко на заседании Проектного комитета Омской области наметил планы на 2025 год

Хоценко на заседании Проектного комитета Омской области наметил планы на 2025 год

11 декабря 2024, 09:37
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области.
Заседание было заключительным в 2024 году, в следующем году продолжится работа Проектного комитета региона.

На заключительном в 2024 году заседании Проектного комитета Омской области под руководством Виталия Хоценко были подведены предварительные итоги участия региона в завершающихся нацпроектах и намечены планы на новые проекты и программы.

В 2024 году на нацпроекты Омская область направила 23,3 млрд рублей, из них 13,8 млрд — это средства федерального бюджета. В следующем году работа Проектного комитета продолжится.

«Есть организационные вопросы, медлить с которыми нельзя. Это как раз включение как можно больше мероприятий Омской области в новые национальные проекты. Приоритетом финансирования из областного бюджета будут те проекты, на которые мы привлекаем федеральные средства. Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 5 декабря, четко обозначил приоритетность работы в рамках нацпроектов», — отметил губернатор.

Состав нацпроектов, кстати, сильно расширился. Всего в 2025 году будет 19 нацпроектов и 122 федеральных проекта. Виталий Хоценко поручил каждому зампредседателя облправительства, министрам, руководителям ведомств и главам районов оперативно отрабатывать соглашения о реализации новых нацпроектов.

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#Общество#Омск#Омская область#Финансирование#Губернатор#Заседание#Новости#Национальные проекты#Виталий Хоценко
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