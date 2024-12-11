gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 09:53

Published 11 декабря, 09:53

Modified 11 декабря, 09:55

Updated 11 декабря, 09:55

В омском министерстве региональной безопасности переназначили замминистра Хлебкова

В омском министерстве региональной безопасности переназначили замминистра Хлебкова

11 декабря 2024, 09:53
Фото: Правительство Омской области.
Срок полномочий Юрия Хлебкова составит 1 год.

В Омской области на должность замминистра региональной безопасности переназначили Юрия Хлебкова. Такое распоряжение сегодня, 11 декабря, подписал губернатор Виталий Хоценко.

«Назначить Хлебкова Юрия Владимировича заместителем министра региональной безопасности Омской области 12 декабря 2024 года сроком на один год», — говорится в документе.

Хлебков занял должность год назад. Ранее чиновник трудился в министерстве на посту главы департамента безопасности населения и территорий.

Министерством региональной безопасности руководит Алексей Кубиц. На должности первого заместителя находится Дмитрий Гарнагин. Заместители: Юрий Хлебков, Андрей Сухих, Глеб Скобеев.

Накануне Город55 сообщал, что в Омске появился новый директор спорткомплекса «Юность».

В Омске назначили нового директора «Юности» из «Спортивного интереса»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Политика#Омская область#Назначение#Виталий Хоценко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика