В омском министерстве региональной безопасности переназначили замминистра Хлебкова

Posted 11 декабря, 09:53
Published 11 декабря, 09:53
Modified 11 декабря, 09:55
Updated 11 декабря, 09:55
В Омской области на должность замминистра региональной безопасности переназначили Юрия Хлебкова. Такое распоряжение сегодня, 11 декабря, подписал губернатор Виталий Хоценко.
«Назначить Хлебкова Юрия Владимировича заместителем министра региональной безопасности Омской области 12 декабря 2024 года сроком на один год», — говорится в документе.
Хлебков занял должность год назад. Ранее чиновник трудился в министерстве на посту главы департамента безопасности населения и территорий.
Министерством региональной безопасности руководит Алексей Кубиц. На должности первого заместителя находится Дмитрий Гарнагин. Заместители: Юрий Хлебков, Андрей Сухих, Глеб Скобеев.
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