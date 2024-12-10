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Posted 10 декабря, 06:19

Published 10 декабря, 06:19

Modified 10 декабря, 06:21

Updated 10 декабря, 06:21

В Омске появился новый директор спорткомплекса «Юность»

В Омске назначили нового директора «Юности» из «Спортивного интереса»

10 декабря 2024, 06:19
Фото: телеграм-канал Евгения Баньковского.

В Омске появился новый директор спорткомплекса «Юность»

Должность занял Илья Колоколов, директор школы олимпийского резерва.

Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Евгений Баньковский рассказал в своем телеграм-канале о новом важном назначении. Директором спортивного комплекса «Юность» стал Илья Колоколов.

«Представил Илью Олеговича коллективу спортивного комплекса, — пишет Баньковский. — Новый руководитель обладает богатым опытом в сфере управления спортивными учреждениями и стремится развивать их потенциал, привлекать новые программы и реализовывать инициативы».

До назначения в «Юность» Колоколов был директором спортивной школы олимпийского резерва №28. Кроме того, он является председателем правления общественной организации «Спортивный интерес».

Напомним: директор «Юности» Дмитрий Коноваленко, занимавший пост ровно 2 года, уволился в середине ноября. После этого обязанности руководителя выполнял Алексей Негодяев.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Назначения#Спорткомплекс "Юность"#Илья Колоколов#Евгений Баньковский
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