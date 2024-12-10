В Омске назначили нового директора «Юности» из «Спортивного интереса»

Posted 10 декабря, 06:19
Published 10 декабря, 06:19
Modified 10 декабря, 06:21
Updated 10 декабря, 06:21
Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Евгений Баньковский рассказал в своем телеграм-канале о новом важном назначении. Директором спортивного комплекса «Юность» стал Илья Колоколов.
«Представил Илью Олеговича коллективу спортивного комплекса, — пишет Баньковский. — Новый руководитель обладает богатым опытом в сфере управления спортивными учреждениями и стремится развивать их потенциал, привлекать новые программы и реализовывать инициативы».
До назначения в «Юность» Колоколов был директором спортивной школы олимпийского резерва №28. Кроме того, он является председателем правления общественной организации «Спортивный интерес».
Напомним: директор «Юности» Дмитрий Коноваленко, занимавший пост ровно 2 года, уволился в середине ноября. После этого обязанности руководителя выполнял Алексей Негодяев.