Чтоб стоял, как мост у Телецентра. Омский врач ответил на вопросы о мужском здоровье

Posted 11 декабря, 05:18
Published 11 декабря, 05:18
Modified 11 декабря, 05:20
Updated 11 декабря, 05:20
По статистике, мужчины меньше заботятся о состоянии здоровья, нежели представительницы прекрасного пола. Такое отношение к своему организму порой может привести к весьма неприятным и даже опасным последствиям. Корреспондент Города55 Евгений Игишев обсудил вопросы мужского здоровья с омским врачом урологом-андрологом Данияром Сатыбалдиным.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
«Действительно, проблема, что мужчины реже, чем женщины, обращаются за медицинской помощью. Иногда стесняются либо боятся. Но современные реалии медицины таковы, что заболевания легче профилактировать, чем лечить».
Но есть и положительная тенденция, говорит доктор.
«Более 10 лет назад, в начале моей карьеры, мужчины редко обращались к врачу, чтобы проверить здоровье. Сейчас ситуация изменилась. Возможно, повлияла пандемия коронавируса — чаще стали мужчины обращаться. Не обязательно испытывать какие-то проблемы, чтобы обратиться к врачу. Ко мне, как к урологу-андрологу, приходят с жалобами на проблемы с мочеиспусканием, болезненные ощущения внизу живота, в половых органах. Могут быть проблемы сексуального характера: снижение влечения, ухудшения качества эрекции. Также обращаются с мужским бесплодием».
Врач отметил, что если раньше случаи бесплодия в паре в основном приписывали женщинам, то теперь методики исследования определили, что бесплодие в равной степени бывает и мужчин.
Данияр Сатыбалдин сообщил, что профилактические процедуры носят индивидуальный характер.
«Люди разные по своей анатомии, разные болезни переносили, операции. Зависит от физической активности человека. При беседе врач всегда выясняет характер деятельности мужчины. Для кого-то достаточно будет сдать биохимический анализ крови и УЗИ предстательной железы, почек, мочевого пузыря».
«Раньше считалось, что тестостерон — это мужской гормон, а эстрадиол — женский. Сейчас от этого понятия отходят, потому что эти оба гормона нужны и мужчинам и женщинам. Раньше говорили „тестостерон — король гормонов и гормон королей“. Он отвечает не только за сексуальную активность мужчин, но и за психоэмоциональное состояние. Тут и физическая сила, амбиции, напористость».
Врач объяснил, что примерно до 28 лет тестостерон набирает плато, а с 30 лет начинает снижаться — на 1—3% в год.
«Самый яркий признак снижения тестостерона — снижение сексуальной активности. Часто сопровождается набором лишней массы, снижением физической активности. И тот самый кризис среднего возраста — это не психологическая проблема, а как раз снижение уровня тестостерона. Снижаются требования к себе и работоспособность».
Данияр Сатыбалдин рассказал, как поддерживать уровень тестостерона самостоятельно.
«Есть три кита здоровья — сон, питание, физическая нагрузка. Ложиться спать лучше до 11 часов вечера. Это улучшает качество половых гормонов, потому что с полуночи до 2 часов происходит пик выработки мелатонина, гормона роста. Это природные часы. Второй момент — физические нагрузки: занятия в зале, спринты, плавание, кроссфит. Но не более 60 минут».
Доктор рекомендует непрофессиональным спортсменам заниматься физнагрузкой трижды в неделю, равномерно распределяя занятия.
Что касается питания, то оно должно быть разнообразным и рациональным. Врач напомнил о соблюдении питьевого режима — не менее 30 мл воды на 1 кг массы тела. Так, при весе 75 кг необходимо выпивать больше 2 литров жидкости в сутки. Сюда входят чай, кофе, соки, но оптимальный напиток — вода.
Тестостеронозаместительная терапия — одна из разновидностей гормональной терапии.
«Это вещь не новая. Препараты изобретены еще в первой половине XX века. Они не приобрели популярности в СССР, существовала гормонофобия. Лечение гормонами связывали с онкологией».
Времена изменились. На Западе гормонозаместительная терапия является обычным проявлением медицины, говорит Данияр Сатыбалдин.
«Это лекарственные препараты, которые назначаются строго по показаниям. За анализами следит врач. Осложнения могут возникнуть при бесконтрольном применении гормонозаместительной терапии: сгущение крови, задержка жидкости и формирование отеков, гинекомастиия (рост груди по женскому типу).
Врач рассказал, что простатит называют обезьяной всех болезней.
«Проявления могут быть разными. Бывает, что пациента ничего не беспокоит, а иногда это жизнеугрожающие состояния с высокой температурой, лихорадкой, интоксикацией. Наиболее частый симптом — проблема с мочеиспусканием: учащенное, болезненное, ночное, затрудненное, чувство неполного опорожнения».
Профилактикой простатита служат здоровый образ жизни, регулярная сексуальная активность.
Видеоверсию беседы с врачом Данияром Сатыбалдиным можно посмотреть в нашем паблике «ВКонтакте»: