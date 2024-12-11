Чтоб стоял, как мост у Телецентра. Омский врач ответил на вопросы о мужском здоровье

Что касается питания, то оно должно быть разнообразным и рациональным. Врач напомнил о соблюдении питьевого режима — не менее 30 мл воды на 1 кг массы тела. Так, при весе 75 кг необходимо выпивать больше 2 литров жидкости в сутки. Сюда входят чай, кофе, соки, но оптимальный напиток — вода.